Взрыв в космосе: на орбите распался на части американский спутник и это большая проблема

Обломки спутника являются очередной угрозой для работающих космических аппаратов.

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Американский спутник связи, созданный компанией Boeing взорвался в космосе и развалился на части на геостационарной орбите. Созданное в результате инцидента облако обломков добавило новую порцию космического мусора, который увеличивает вероятность столкновения с другими космическими аппаратами, пишет Gizmodo.

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Как сообщила американская телекоммуникационная компания Intelsat, на геостационарной орбите 19 октября взорвался спутник Intelsat 33e. Он предоставлял услуги связи в Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Взрыв, в результате которого спутник распался на части, произошел из-за неизвестной аномалии. Существует вероятность, что у спутника взорвался двигатель, но что стало причиной этого пока не известно. Intelsat совместно с компанией Boeing пытается выяснить это.

Космические силы США начали отслеживать 20 фрагментов космического мусора, которые образовались после выхода из строя спутника. Пока, что известно, что эти обломки не представляют угрозы для других космических аппаратов.

Спутник связи Intelsat 33e отправили на геостационарную орбиту над экватором Земли в августе 2016 года, а начал работать спутник в январе 2017 года. Этот спутник был создан для обеспечения более качественных телекоммуникационных услуг, чем его предшественники.

Cпутник Intelsat 33e взорвался в космосе и развалился на части на геостационарной орбите Фото: Boeing

Это уже второй выход из строя спутников данной серии за последние 5 лет. Первый спутник, Intelsat-29e, запущенный также в 2016 году, распался на части в 2019 году. Считается, что это произошло или из-за удара метеорита, или из-за неисправности проводки, что вызвало электростатический разряд из-за повышенной солнечной активности.

У спутника Intelsat 33e и раньше были проблемы. Он начал работу на 3 месяца позже, чем планировалось, из-за проблем с двигателем. Позже возникла еще одна проблема с двигателем и это привело к сокращению времени работы спутника на 3,5 года, хотя изначально его срок службы составлял 15 лет.

По словам астрофизика Джонатана Макдауэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, который отслеживает объекты на орбите, на геостационарной орбите и рядом с ней уже произошло 16 случаев распада спутников. Созданный космический мусор создает угрозу столкновения с работающими аппаратами на орбите.

В то же время столкновения на геостационарной орбите являются менее вероятными, чем на низкой околоземной орбите. Дело в том, что спутники на геостационарной орбите находятся в одной плоскости, на одной высоте и летают с одной скоростью. Но они редко могут совершать маневры для того, чтобы уклониться от космического мусора.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что с помощью первичных черных дыр можно обнаружить невидимую темную материю. Взаимодействие между крошечными черными дырами и загадочной формой материи должно вызвать вспышку излучения.

Также Фокус писал о том, что китайские ученые с помощью очень мощного магнита создали самое сильное магнитное поле в мире. Оно в сотни тысяч раз сильнее, чем магнитное поле нашей планеты. Это достижение имеет огромное значение для физики.