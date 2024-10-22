Вибух у космосі: на орбіті розпався на частини американський супутник і це велика проблема

Уламки супутника є черговою загрозою для космічних апаратів, що працюють.

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Американський супутник зв'язку, створений компанією Boeing вибухнув у космосі та розвалився на частини на геостаціонарній орбіті. Створена внаслідок інциденту хмара уламків додала нову порцію космічного сміття, яке збільшує ймовірність зіткнення з іншими космічними апаратами, пише Gizmodo.

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Як повідомила американська телекомунікаційна компанія Intelsat, на геостаціонарній орбіті 19 жовтня вибухнув супутник Intelsat 33e. Він надавав послуги зв'язку в Європі, Африці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Вибух, унаслідок якого супутник розпався на частини, стався через невідому аномалію. Існує ймовірність, що у супутника вибухнув двигун, але що стало причиною цього поки що не відомо. Intelsat спільно з компанією Boeing намагається з'ясувати це.

Космічні сили США почали відстежувати 20 фрагментів космічного сміття, які утворилися після виходу з ладу супутника. Поки що відомо, що ці уламки не становлять загрози для інших космічних апаратів.

Супутник зв'язку Intelsat 33e відправили на геостаціонарну орбіту над екватором Землі в серпні 2016 року, а почав працювати супутник у січні 2017 року. Цей супутник був створений для забезпечення більш якісних телекомунікаційних послуг, ніж його попередники.

Супутник Intelsat 33e вибухнув у космосі та розвалився на частини на геостаціонарній орбіті Фото: Boeing

Це вже другий вихід з ладу супутників цієї серії за останні 5 років. Перший супутник, Intelsat-29e, запущений також у 2016 році, розпався на частини у 2019 році. Вважається, що це сталося або через удар метеорита, або через несправність проводки, що спричинило електростатичний розряд через підвищену сонячну активність.

У супутника Intelsat 33e і раніше були проблеми. Він почав роботу на 3 місяці пізніше, ніж планувалося, через проблеми з двигуном. Пізніше виникла ще одна проблема з двигуном і це призвело до скорочення часу роботи супутника на 3,5 року, хоча спочатку його термін служби становив 15 років.

За словами астрофізика Джонатана Макдауелла з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, який відстежує об'єкти на орбіті, на геостаціонарній орбіті та поруч із нею вже сталося 16 випадків розпаду супутників. Створене космічне сміття створює загрозу зіткнення з апаратами, що працюють на орбіті.

Водночас зіткнення на геостаціонарній орбіті є менш імовірними, ніж на низькій навколоземній орбіті. Річ у тім, що супутники на геостаціонарній орбіті перебувають в одній площині, на одній висоті і літають з однією швидкістю. Але вони рідко можуть здійснювати маневри для того, щоб ухилитися від космічного сміття.

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