У 800 000 разів сильніше, ніж у Землі: створено найсильніше магнітне поле, це шлях до нової фізики

Рекордний китайський магніт закладає основу для розробки магнітів, здатних підтримувати ще сильніші магнітні поля. Подібні пристрої можуть допомогти виявити невідомі фізичні явища.

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Вчені з Лабораторії сильних магнітних полів Китайської академії наук створили найпотужніший у світі резистивний магніт, який створив стійке магнітне поле в 42,02 Тесла. Це магнітне поле сильніше, ніж у Землі у 800 000 разів, пише Interesting Engineering.

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Чотири роки знадобилося китайським фізикам та інженерам для того, щоб створити найпотужніший резистивний магніт у світі. З його допомогою було створено найсильніше магнітне поле в 42,02 тесла і таким чином було побито рекорд у 41,4 тесла, встановлений вченими в Національній лабораторії сильних магнітних полів США в 2017 році.

За словами Йоахіма Возніци, фізика з Дрезденської лабораторії сильних магнітних полів (Німеччина), китайський магніт-рекордсмен закладає основу для розробки магнітів, здатних підтримувати ще сильніші магнітні поля. Це досягнення прокладає шлях до відкриття нової фізики.

Магніти, що створюють найсильніші магнітні поля, є найважливішими інструментами для вивчення прихованих властивостей матеріалів, таких як надпровідники, які можуть проводити електричний струм, не виділяючи тепла за дуже низьких температур. За допомогою дуже сильних магнітних полів можна спостерігати невідомі фізичні явища, а також отримати нові способи управління станами матерії, що дає можливість отримати нові знання про фізику конденсованого стану.

За словами Александра Ітона з Кембриджського університету, сильні магнітні поля значно підвищують точність вимірювань, і дають змогу чіткіше розуміти невловимі фізичні явища.

За словами Гуанлі Куана з Китайської академії наук, для встановлення нового рекорду довелося витратити кілька років, поки тривало вдосконалення резистивного магніту.

Резистивні магніти, хоча і є застарілою технологією, можуть підтримувати сильні магнітні поля протягом більш тривалого часу порівняно з новими гібридними або повністю надпровідними магнітами. Вони також швидше створюють сильніше магнітне поле.

Але головним недоліком таких магнітів є те, що для їхньої роботи потрібно занадто багато електроенергії. Для усиновлення рекорду китайському магніту знадобилося 32,3 МВт електроенергії. Тому зараз триває розробка гібридних і повністю надпровідних магнітів, які можуть створювати сильні магнітні поля з меншими витратами енергії. Хоча ці нові магніти будуть дешевшими в експлуатації, ніж резистивні магніти, у них також є свої проблеми, як-от вищі витрати на будівництво і складні системи охолодження.

Як уже писав Фокус, чорні діри є воротами в інші Всесвіти і це змінює теорію Великого вибуху. Якщо ця теорія правильна, то вона може пояснити, як була створена вся матерія в нашому Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що вчені вперше зможуть вивчити магнітне поле на полюсах Сонця під час сонячного максимуму, що настав.

Ще Фокус писав про новий спосіб управління місяцеходами і марсоходами, який вже перевірили вчені. Це допоможе проводити більш ефективні дослідження Місяця і Марса.