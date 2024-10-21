Сонячний максимум настав: чому Сонце тепер можна вивчити так, як ніколи раніше (відео)

Минулий сонячний максимум настав 2014 року і відтоді способи, якими вчені вивчають Сонце, радикально змінилися.

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Вчені нещодавно офіційно повідомили про те, що Сонце увійшло у фазу сонячного максимуму в поточному 11-річному сонячному циклі. Завдяки космічним апаратам і телескопам, які зараз вивчають Сонце, можна досліджувати нашу зірку набагато краще, ніж під час минулого сонячного максимуму 10 років тому, пише IFLScience.

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Сонячним максимумом називається період найвищої активності Сонця в 11-річному сонячному циклі. У цей час на поверхні зірки виникає величезна кількість сонячних плям і з'являється багато сонячних спалахів, корональних викидів маси та інших вибухових подій, які мають більшу потужність і частоту появи, ніж раніше. Новий сонячний максимум триватиме приблизно рік і це пік активності Сонця у 25-му сонячному циклі, що розпочався 2019 року і закінчиться 2030 року.

Зараз наземні телескопи, а також космічні апарати можуть проводити вивчення Сонця з набагато більшою ефективністю, ніж раніше. Це особливо важливо при спостереженні за зіркою в її найбурхливіший період.

Найголовнішими дослідниками Сонця є три наукові обсерваторії. На Землі це сонячний телескоп імені Даніеля Іноуе, розміщений на Гаваях, який є найбільшою сонячною обсерваторією. У космосі це сонячний зонд "Паркер", який є найшвидшим космічним апаратом в історії, і Solar Orbiter — найскладніша наукова лабораторія, що коли-небудь була відправлена до нашої зірки.

У двох космічних апаратів є взаємодоповнювальні, але незалежні цілі. Сонячний зонд "Паркер" пролітає дуже близько до Сонця і ще жоден апарат не перебував на такій відстані від нашої зірки. У грудні 2024 року зонд підлетить найближче до Сонця на відстань 6,9 млн км. Це дасть змогу вченим отримати безпрецедентні дані про вибухову активність Сонця, зокрема про спалахи і корональні викиди маси з дуже близької відстані від нашої зірки.

Сонячний зонд "Паркер" не має камер, спрямованих прямо на Сонце, адже вони не можуть працювати поблизу нашої зірки. Але Solar Orbiter перебуває в кілька разів далі від Сонця і може робити неймовірні знімки завдяки своєму набору камер.

За допомогою цього зонда вчені можуть вивчати зв'язок між самим Сонцем і так званим первозданним сонячним вітром. Наступного року розпочнеться вивчення магнітного поля полюсів Сонця. Solar Orbiter вирушить туди, куди ще не літав жоден космічний апарат. Його орбіта дасть змогу вперше побачити і вивчити полюси Сонця.

Сонячним максимумом називається період найвищої активності Сонця в 11-річному сонячному циклі Фото: NASA

Вчені вважають, що таке положення зонда в космосі дасть змогу побачити по-новому корональні викиди маси, які інколи досягають Землі та спричиняють геомагнітні бурі. Отже, Solar Orbiter дасть нове уявлення про пік сонячної активності.

Водночас сонячний телескоп імені Даніеля Іноуе вже надав вченим неймовірні знімки Сонця, зокрема зображення сонячної плями, що більша за Землю за розміром. Телескоп здійснює спостереження за Сонцем із безпрецедентно високою роздільною здатністю. Вчені вважають, що ще більше даних про нашу зірку обсерваторія зможе отримати під час нинішнього сонячного максимуму.

Сонячний зонд "Паркер" пролітає дуже близько до Сонця і ще жоден апарат не перебував на такій відстані від нашої зірки. У грудні 2024 року зонд підлетить найближче до Сонця на відстань 6,9 млн км. Фото: NASA

За словами вчених, ці космічні апарати і телескоп не були розроблені для вивчення саме сонячного максимуму, але вони оснащені потрібними приладами, здатними поліпшити наше розуміння піку активності Сонця. Сонячний зонд "Паркер" було запущено в космос 2018 року, Solar Orbiter — 2020 року, а наземний сонячний телескоп почав вивчати Сонце 2019 року.

Дані, зібрані з моменту початку роботи цих обсерваторій, можна назвати революційними. Вчені наближаються до вирішення давніх загадок Сонця. Можливо, саме під час сонячного максимуму багато з них буде вирішено.

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