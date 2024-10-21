Солнечный максимум наступил: почему Солнце теперь можно изучить так, как никогда раньше (видео)

Прошлый солнечный максимум наступил в 2014 году и с тех пор способы, которыми ученые изучают Солнце радикально изменились.

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Ученые недавно официально сообщили о том, Солнце вошло в фазу солнечного максимума в текущем 11-летнем солнечном цикле. Благодаря космическим аппаратам и телескопам, которые сейчас изучают Солнце можно исследовать нашу звезду намного лучше, чем во время прошлого солнечного максимума 10 лет назад, пишет IFLScience.

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Солнечным максимумом называется период самой высокой активности Солнца в 11-летнем солнечном цикле. В это время на поверхности звезды возникает огромное количество солнечных пятен и появляется много солнечных вспышек, корональных выбросов массы и других взрывных событий, которые имеют большую мощность и частоту появления, чем раньше. Новый солнечный максимум продлится примерно год и это пик активности Солнца в 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году и закончится в 2030 году.

Сейчас наземные телескопы, а также космические аппараты могут проводить изучение Солнца с намного большей эффективностью, чем раньше. Это особенно важно при наблюдении за звездой в ее самый бурный период.

Самыми главными исследователями Солнца являются три научных обсерватории. На Земле это солнечный телескоп имени Даниэля Иноуэ, размещенный на Гавайях, который является крупнейшей солнечной обсерваторией. В космосе это солнечный зонд "Паркер", который является самым быстрым космическим аппаратом в истории, и Solar Orbiter — самая сложная научная лаборатория, когда-либо отправленная к нашей звезде.

У двух космических аппаратов есть взаимодополняющие, но независимые цели. Солнечный зонд "Паркер" пролетает очень близко к Солнцу и еще ни один аппарат не находился на таком расстоянии от нашей звезды. В декабре 2024 года зонд подлетит ближе всего к Солнцу на расстояние 6,9 млн км. Это позволит ученым получить беспрецедентные данные о взрывной активности Солнца, в частности о вспышках и корональных выбросах массы, с очень близкого расстояния от нашей звезды.

У солнечного зонда "Паркер" нет камер, направленных прямо на Солнце, ведь они не могут работать вблизи нашей звезды. Но Solar Orbiter находится в несколько раз дальше от Солнца и может делать невероятные снимки благодаря своему набору камер.

С помощью этого зонда ученые могут изучать связь между самим Солнцем и так называемым первозданным солнечным ветром. В следующем году начнется изучение магнитного поля полюсов Солнца. Solar Orbiter отправится туда, куда еще не летал ни один космический аппарат. Его орбита позволит впервые увидеть и изучить полюса Солнца.

Солнечным максимумом называется период самой высокой активности Солнца в 11-летнем солнечном цикле Фото: NASA

Ученые считают, что такое положение зонда в космосе позволит увидеть по-новому корональные выбросы массы, которые иногда достигают Земли и вызывают геомагнитные бури. Таким образом Solar Orbiter даст новое представление о пике солнечной активности.

В то же время солнечный телескоп имени Даниэля Иноуэ уже предоставил ученым невероятные снимки Солнца, в том числе изображение солнечного пятна, которое больше Земли по размеру. Телескоп совершает наблюдения за Солнцем с беспрецедентно высоким разрешением. Ученые считают, что еще больше данных о нашей звезде обсерватория сможет получить во время нынешнего солнечного максимума.

Солнечный зонд "Паркер" пролетает очень близко к Солнцу и еще ни один аппарат не находился на таком расстоянии от нашей звезды. В декабре 2024 года зонд подлетит ближе всего к Солнцу на расстояние 6,9 млн км Фото: NASA

По словам ученых, эти космические аппараты и телескоп не были разработаны для изучения именно солнечного максимума, но они оснащены нужными приборами, способными улучшить нашей понимания пика активности Солнца. Солнечный зонд "Паркер" был запущен в космос в 2018 году, Solar Orbiter — в 2020 году, а наземный солнечный телескоп начал изучать Солнце в 2019 году.

Данные, собранные с момента начала работы этих обсерваторий, можно назвать революционными. Ученые приближаются к решению давних загадок Солнца. Возможно, именно во время солнечного максимам многие из них будут решены.

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