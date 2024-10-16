В NASA сообщили, что у Солнца началась фаза самой высокой активности: что это значит (видео)

В каждом 11-летнем солнечном цикле возникает солнечный максимум — и ученые заявили, что он уже наступил.

Related video

Ученые из NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США 15 октября объявили о том, что ожидаемый солнечный максимум наступил. Это значит, что у Солнца началась фаза самой высокой активности. Таким образом в течение ближайшего года можно будет ожидать очень много мощных вспышек на Солнце, которые часто провоцируют появление сильной геомагнитной бури на Земле, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Солнечный цикл — это естественный цикл Солнца, когда оно переходит от низкой к высокой активности. В течение самой активной части цикла, известной как солнечный максимум, на Солнце происходят мощные извержения энергии, излучения и плазмы

Каждые 11 лет, пока продолжается солнечный цикл Солнце переживает спад и повышение своей активности. Это значит, что у нашей звезды существуют фазы солнечного минимума и солнечного максимума. Последний наступает примерно в середине каждого солнечного цикла. Текущий 25-й цикл начался в 2019 году.

Во время солнечного максимума магнитные полюса Солнца меняются местами и у нашей звезды наступает пик активности. В это время на Солнце появляется больше солнечных пятен, которые представляют собой регионы с более холодной плазмой и с более сильными магнитными полями. Разрыв и новое соединение линий магнитного поля вызывают выбросы энергии и излучения, известные как солнечные вспышки. Чем больше солнечных пятен, тем больше вспышек возникает на Солнце. Но особенно много самых сильных вспышек появляется как раз в течение солнечного максимума.

Чем больше солнечных пятен, тем больше вспышек возникает на Солнце. Но особенно много самых сильных вспышек появляется как раз в течение солнечного максимума Фото: NASA

Ученые сообщили, что согласно данным наблюдений за Солнцем, солнечный максимум в 25-м цикле уже наступил и он продлится примерно в течение года.

Ученые ожидают, что в течение года на Солнце будет происходить много извержений энергии и плазмы, в том числе вспышек самого высокого класса Х

Солнечные вспышки и сопутствующие им корональные выбросы массы, то есть извержения плазмы на Солнце, приводят к появлению на Земле геомагнитной бури разной мощности, а также яркого полярного сияния. Выбросы излучения и солнечных частиц негативно влияют на работу систем связи и навигации на Земле, а также могут вызывать сбой в работе энергосистем.

В течение каждого солнечного максимума наступает период самой большой активности, но определить этот период ученые смогут только после того, как Солнце войдет в фазу солнечного минимума. Периоды самой большой активности в солнечном максимуме могут иметь разную продолжительность в разных солнечных циклах.

Ученые ожидают, что в течение года на Солнце будет происходить много извержений энергии и плазмы, в том числе вспышек самого высокого класса Х. Например, в мае этого года такие мощные вспышки привели к появлению на Земле самой сильной геомагнитной бури за последние 20 лет.

Пока что самой мощной вспышкой на Солнце в 25-м цикле является выброс излучения класса Х9.05, который произошел 3 октября, как уже писал Фокус.

Самой мощной вспышкой на Солнце в 25-м цикле пока что является выброс излучения класса Х9.05

Ученые из NASA намерены получить больше информации и о самом Солнце, и о его активности в декабре этого года, когда солнечный зонд "Паркер" подлетит к звезде на самое близкое расстояние, где не бывал еще ни один космический аппарат.

Также Фокус писал о том, что у очень яркой кометы, которая прилетает раз в 80 000 лет, обнаружен невозможный второй хвост. У кометы C/2023 A3, которая недавно подлетела на самое близкое расстояние к Земле, был замечен "антихвост", который бросает вызов физике.