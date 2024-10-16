Прилетает раз в 80 000 лет: у очень яркой кометы обнаружен невозможный второй хвост (фото)

У кометы C/2023 A3, которая недавно подлетела на самое близкое расстояние к Земле, был замечен "антихвост", который бросает вызов физике.

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Раз в 80 000 лет во внутреннюю часть Солнечной системы прилетает долгопериодическая комета C/2023 A3, также известная как Цзыцзиньшань- ATLAS. 12 октября она находилась на самом близком расстоянии от Земли и ее можно было увидеть даже невооруженным глазом в течение нескольких ночей. На новых фотографиях очень яркой кометы виден, казалось бы, невозможный второй хвост, который бросает вызов физике. Этот "антиховст" расположен в противоположном направлении от обычного хвоста кометы. На самом деле этот второй хвост является очень редкой оптической иллюзией, которая возникает из-за положения Земли относительно объекта, видимого невооруженным глазом, пишет Live Science.

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Космический аппарат SOHO сделал снимок этой кометы, когда она пролетала рядом с Солнцем

Чрезвычайно яркая комета C/2023 A3, является, пожалуй, самой известной кометой 2024 года, ведь она впервые за 80 000 лет приблизилась к Солнцу и Земле. Считается, что эта комета, обнаруженная в 2023 году, прилетела к нам из Облака Оорта, то есть далекого региона космоса, наполненного ледяными объектами, который окружает Солнечную систему.

Ранее в этом году ученые предположили, что эта комета во время сближения с Солнцем распадается на части, но этого не произошло. Комета успешно пережила встречу с Солнцем в конце сентября и 12 октября подлетела к Земле на расстояние 70 млн км. В это время комета C/2023 A3 стала наиболее яркой и в течение нескольких ночей ее можно было увидеть невооруженным глазом.

Комета C/2023 A3 с двумя хвостами Фото: Live Science

Астрофотограф Михаэль Ягер из Австрии сделал потрясающие снимки кометы, которая удаляется от Земли, чтобы снова улететь к месту своего рождения в Облако Оорта. На одной из фотографий кроме яркого и очень длинного хвоста длиной в несколько десятков миллионов километров, видна длинная полоса света, известная как "антихвост". Этот второй хвост находится в противоположном направлении от обычного хвоста кометы. Позже астрофотограф сделал еще одну фотографию, где уже дополнительный хвост не виден.

Комета C/2023 A3 уже без второго хвоста Фото: Live Science

Хвост любой кометы состоит из пыли и газа, которые вылетают из ядра кометы под действием излучения Солнца. Хвост кометы всегда направлен в противоположную сторону от нашей звезды. Но "антихвосты", которые иногда можно увидеть у комет, направлены к Солнцу. Казалось бы, это нарушает законы физики и такого не может быть. Но на самом деле дополнительный хвост комет не состоит из пыли и газа, которые вылетают из ядра этого объекта. Это просто пыль, которая была выброшена кометой раньше и сталась в орбитальной плоскости кометы во время пролета вокруг Солнца.

Когда Земля проходит через эту плоскость, пыль освещает свет Солнца и этот свет отражается на нашу планету. Таким образом возникает оптическая иллюзия и кажется, что существует дополнительный хвост кометы.

Увидеть комету C/2023 A3 невооруженным глазом уже достаточно сложно, ведь ее яркость уменьшается из-за удаления ледяного объекта от Земли.

Фокус уже писал о том, что космический аппарат SOHO сделал снимок этой кометы, когда она пролетала рядом с Солнцем и в это время на нашей звезде произошла мощная вспышка.

Также Фокус писал о том, что представлена часть карты космоса, созданной телескопом Евклид. Ученые представили лишь 1% того, что станет огромной картой Вселенной, которая охватит миллиарды галактик.