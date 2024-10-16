Темная Вселенная: представлена часть карты космоса, созданной телескопом Евклид (фото)

Ученые представили лишь 1% того, что станет огромной картой Вселенной, которая охватит миллиарды галактик.

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Европейское космическое агентство (ЕКА) представило первую часть самой большой карты Вселенной из всех когда-либо созданных. На "первой странице" будущего огромного космического атласа показаны десятки миллионов звезд Млечного Пути и примерно 14 млн других галактик. Эти данные были получены новым космическим телескопом Евклид, который предназначен для исследования так называемой темной Вселенной, пишет Space.

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Космический телескоп Евклид, которым управляет ЕКА, был запущен в прошлом году. Первая часть огромной карты Вселенной, которая будет самой большой в истории, содержит лишь 1% этого обширного космического атласа. Данные были собраны телескопом в марте и апреле этого года.

Миллионы звезд Млечного Пути, а также другие галактики показананы на снимке телескопа Евклид Фото: ESA

Ученые с помощью телескопа Евклид хотят создать трехмерную карту Вселенной по итогам 6 лет работы обсерватории, чтобы понять эволюцию космоса и выяснить природу темной материи и темной энергии. Вместе они занимают 95% всей Вселенной. Телескоп Евклид должен провести наблюдения за миллиардами галактик на расстоянии до 10 млрд световых лет от нас.

Скопление галактик Abell 3381 Фото: ESA

По словам ученых, до телескопа Евклид еще ни одна обсерватория не создавала изображения такой большой области неба с таким высоким разрешением. Камеры телескопа может наблюдать космос в видимом и ближнем инфракрасном свете.

Евклид запечатлел две галактики, ESO 364-G035 и G036, которые взаимодействуют друг с другом. Справа на изображении видно скопление галактик Abell 3381 Фото: ESA

Наблюдая за галактиками телескоп может измерить влияние темной энергии, которая отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Также телескоп способен раскрыть природу темной материи, невидимой массы, которая влияет на эволюцию галактик и их движение.

Спиральная галактика ESO 364-G036 Фото: ESA

В первой части будущей глобальной карты космоса представлены много объектов в мельчайших подробностях. Например, одной из особенностей первого набора данных являются галактические перистые облака, которые находятся в межзвездном пространстве Млечного Пути. Они имеют светло-голубой цвет и похожи на перистые облака на Земле.

Млечный Путь Фото: ESA

Также показана форма спиральной галактики ESO 364-G036, которая находится примерно в 420 млн световых лет от нас, а также скопление галактик Abell 3381, расположенное в 678 млн световых лет от Земли.

Ученые из ЕКА планируют представить 12% запланированных для сбора данных в марте 2025 года, а в 2026 году — итоговые данные за первый год работы телескопа Евклид.

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