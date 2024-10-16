Темная Вселенная: представлена часть карты космоса, созданной телескопом Евклид (фото)
Ученые представили лишь 1% того, что станет огромной картой Вселенной, которая охватит миллиарды галактик.
Европейское космическое агентство (ЕКА) представило первую часть самой большой карты Вселенной из всех когда-либо созданных. На "первой странице" будущего огромного космического атласа показаны десятки миллионов звезд Млечного Пути и примерно 14 млн других галактик. Эти данные были получены новым космическим телескопом Евклид, который предназначен для исследования так называемой темной Вселенной, пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Космический телескоп Евклид, которым управляет ЕКА, был запущен в прошлом году. Первая часть огромной карты Вселенной, которая будет самой большой в истории, содержит лишь 1% этого обширного космического атласа. Данные были собраны телескопом в марте и апреле этого года.
Ученые с помощью телескопа Евклид хотят создать трехмерную карту Вселенной по итогам 6 лет работы обсерватории, чтобы понять эволюцию космоса и выяснить природу темной материи и темной энергии. Вместе они занимают 95% всей Вселенной. Телескоп Евклид должен провести наблюдения за миллиардами галактик на расстоянии до 10 млрд световых лет от нас.
По словам ученых, до телескопа Евклид еще ни одна обсерватория не создавала изображения такой большой области неба с таким высоким разрешением. Камеры телескопа может наблюдать космос в видимом и ближнем инфракрасном свете.
Наблюдая за галактиками телескоп может измерить влияние темной энергии, которая отвечает за ускоренное расширение Вселенной. Также телескоп способен раскрыть природу темной материи, невидимой массы, которая влияет на эволюцию галактик и их движение.
В первой части будущей глобальной карты космоса представлены много объектов в мельчайших подробностях. Например, одной из особенностей первого набора данных являются галактические перистые облака, которые находятся в межзвездном пространстве Млечного Пути. Они имеют светло-голубой цвет и похожи на перистые облака на Земле.
Также показана форма спиральной галактики ESO 364-G036, которая находится примерно в 420 млн световых лет от нас, а также скопление галактик Abell 3381, расположенное в 678 млн световых лет от Земли.
Ученые из ЕКА планируют представить 12% запланированных для сбора данных в марте 2025 года, а в 2026 году — итоговые данные за первый год работы телескопа Евклид.
Фокус уже писал о том, почему физики до сих пор не решили информационный парадокс черных дыр. Черные дыры кодируют информацию на своих поверхностях, но испаряются с помощью излучения Хокинга. Сохраняется ли эта информация, и если да, то как?
Также Фокус писал о самом редком элементе на Земле, который настолько радиоактивен, что его почти не существует. Период полураспада этого элемента составляет всего 22 минуты, в то время как у урана – 700 млн лет.