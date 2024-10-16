Самый редкий элемент на Земле: он настолько радиоактивен, что его почти не существует

Период полураспада этого элемента составляет всего 22 минуты, в то время как у урана – 700 млн лет.

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В первом столбце периодической таблицы располагаются самые распространенные и полезные элементы на Земле. Но почти в самом низу таблицы находится невероятно радиоактивный элемент франций, который за считанные минуты убил бы любого, если бы не исчезал так быстро, пишет IFLScience.

По словам ученых, в земной коре содержится не более 28 граммов франция. На сегодня еще никому не удавалось получить достаточно франция, чтобы его хотя бы взвесить, не говоря уже о том, чтобы его увидеть.

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В отличие от других щелочных металлов, которые играют важнейшую роль в производстве батарей и процессах в живых клетках, франций не имеет никакого применения в промышленности или же биологической функции. Элемент настолько редкий и не долгоживущий, что ученым приходится создавать собственную его версию, бомбардируя радий нейтронами или торий протонами.

На протяжении долгих лет ученые даже не были уверены в том, действительно ли существует франций. Предполагалось, что где-то во Вселенной должен существовать еще не открытый щелочной металл с атомным номером 87. Такое предположение вызвало целую гонку среди исследователей, которые пытались найти таинственный элемент. Некоторые даже заявляли, что сделали открытие, но позже их результаты были опровергнуты.

В природе франций-223 образуется во время радиоактивного распада актиния. Он был впервые открыт в 1939 году француженкой Маргерит Перей, она работала с актинием в Институте радия в Париже. Перей также была личной помощницей Марии Кюри.

После этого то, что раньше называли "элемент 87", впоследствии переименовали во франций в честь родины Перей.

Дальнейшие исследования показали, что период полураспада франция-223 находится в пределах всего 22 минут, именно столько времени требуется для распада половины атомов в образце элемента. К примеру, уран-235 – радиоактивный изотоп, который широко используется для топлива атомных станций, имеет период полураспада около 700 млн лет.

Учитывая невероятную радиоактивность франция, остается только догадываться, какой бы ущерб он мог нанести человеческому организму. К счастью, этого элемента настолько мало на планете, что людям не о чем беспокоиться.

Напомним, ученые рассказали, какой на самом деле самый тяжелый химический элемент во Вселенной. Ответ на этот вопрос зависит от физических характеристик химических элементов.