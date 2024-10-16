Найрідкісніший елемент на Землі: він настільки радіоактивний, що його майже не існує

Період напіврозпаду цього елемента становить лише 22 хвилини, тоді як в урану — 700 млн років.

Related video

У першому стовпці періодичної таблиці розташовуються найпоширеніші та найкорисніші елементи на Землі. Але майже в самому низу таблиці знаходиться неймовірно радіоактивний елемент францій, який за лічені хвилини вбив би будь-кого, якби не зникав так швидко, пише IFLScience.

За словами вчених, у земній корі міститься не більше 28 грамів францію. На сьогодні ще нікому не вдавалося отримати достатньо францію, щоб його хоча б зважити, не кажучи вже про те, щоб його побачити.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

На відміну від інших лужних металів, які відіграють найважливішу роль у виробництві батарей і процесах у живих клітинах, францій не має жодного застосування в промисловості або ж біологічної функції. Елемент настільки рідкісний і не довгоживучий, що вченим доводиться створювати власну його версію, бомбардуючи радій нейтронами або торій протонами.

Протягом довгих років учені навіть не були впевнені в тому, чи дійсно існує францій. Припускалося, що десь у Всесвіті має існувати ще не відкритий лужний метал з атомним номером 87. Таке припущення спричинило цілі перегони серед дослідників, які намагалися знайти таємничий елемент. Деякі навіть заявляли, що зробили відкриття, але пізніше їхні результати були спростовані.

У природі францій-223 утворюється під час радіоактивного розпаду актинію. Його вперше відкрила 1939 року француженка Маргеріт Перей, вона працювала з актинієм в Інституті радію в Парижі. Перей також була особистою помічницею Марії Кюрі.

Після цього те, що раніше називали "елемент 87", згодом перейменували у францій на честь батьківщини Перей.

Подальші дослідження показали, що період напіврозпаду франція-223 перебуває в межах лише 22 хвилин, саме стільки часу потрібно для розпаду половини атомів у зразку елемента. Наприклад, уран-235 — радіоактивний ізотоп, який широко використовується для палива атомних станцій, має період напіврозпаду близько 700 млн років.

З огляду на неймовірну радіоактивність франція, залишається тільки здогадуватися, якої б шкоди він міг завдати людському організму. На щастя, цього елемента настільки мало на планеті, що людям нема про що турбуватися.

Нагадаємо, вчені розповіли, який насправді найважчий хімічний елемент у Всесвіті. Відповідь на це питання залежить від фізичних характеристик хімічних елементів.