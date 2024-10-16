Темний Всесвіт: представлено частину карти космосу, створеної телескопом Евклід (фото)

Вчені представили лише 1% того, що стане величезною картою Всесвіту, яка охопить мільярди галактик.

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Європейське космічне агентство (ЄКА) представило першу частину найбільшої карти Всесвіту з усіх коли-небудь створених. На "першій сторінці" майбутнього величезного космічного атласу показано десятки мільйонів зірок Чумацького Шляху і приблизно 14 млн інших галактик. Ці дані були отримані новим космічним телескопом Евклід, який призначений для дослідження так званого темного Всесвіту, пише Space.

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Космічний телескоп Евклід, яким керує ЄКА, був запущений минулого року. Перша частина величезної карти Всесвіту, яка буде найбільшою в історії, містить лише 1% цього великого космічного атласу. Дані були зібрані телескопом у березні та квітні цього року.

Мільйони зірок Чумацького Шляху, а також інші галактики показані на знімку телескопа Евклід Фото: ESA

Вчені за допомогою телескопа Евклід хочуть створити тривимірну мапу Всесвіту за підсумками 6 років роботи обсерваторії, щоб зрозуміти еволюцію космосу і з'ясувати природу темної матерії і темної енергії. Разом вони займають 95% всього Всесвіту. Телескоп Евклід має провести спостереження за мільярдами галактик на відстані до 10 млрд світлових років від нас.

Скупчення галактик Abell 3381 Фото: ESA

За словами вчених, до телескопа Евклід ще жодна обсерваторія не створювала зображення такої великої області неба з такою високою роздільною здатністю. Камери телескопа можуть спостерігати космос у видимому і ближньому інфрачервоному світлі.

Евклід відобразив дві галактики, ESO 364-G035 і G036, які взаємодіють одна з одною. Праворуч на зображенні видно скупчення галактик Abell 3381 Фото: ESA

Спостерігаючи за галактиками телескоп може виміряти вплив темної енергії, яка відповідає за прискорене розширення Всесвіту. Також телескоп здатний розкрити природу темної матерії, невидимої маси, яка впливає на еволюцію галактик та їхній рух.

Спіральна галактика ESO 364-G036 Фото: ESA

У першій частині майбутньої глобальної карти космосу представлено багато об'єктів у найдрібніших подробицях. Наприклад, однією з особливостей першого набору даних є галактичні пір'ясті хмари, які розташовані в міжзоряному просторі Чумацького Шляху. Вони мають світло-блакитний колір і схожі на перисті хмари на Землі.

Чумацький Шлях Фото: ESA

Також показано форму спіральної галактики ESO 364-G036, яка розташована приблизно за 420 млн світлових років від нас, а також скупчення галактик Abell 3381, розташоване за 678 млн світлових років від Землі.

Вчені з ЄКА планують представити 12% запланованих для збору даних у березні 2025 року, а у 2026 році — підсумкові дані за перший рік роботи телескопа Евклід.

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