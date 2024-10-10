Аппарат NASA увидел комету с хвостом длиной 29 млн км на фоне вспышки на Солнце (видео)

Комета C/2023 A3 скоро окажется на самом близком расстоянии от Земли, а аппарат SOHO запечатлел ее на фоне очередной вспышки на Солнце класса Х.

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Фотография вспышки на Солнце может стать еще более интересной, если в кадр попадает неожиданный гость. Именно так произошло 9 октября, когда на Солнце произошла вспышка класса Х1.8, за которой наблюдал космический аппарат SOHO, и в это время на фоне Солнца пролетала очень яркая комета C/2023 A3 с огромным хвостом и комой, пишет Space.

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Солнце снова взорвалось вспышкой класса Х. Извержения излучения этого класса считаются самыми мощными из всех, которые производит Солнце. Если 7 октября, как уже писал Фокус, космические аппараты зафиксировали вспышку класса Х2.1, то 9 октября на Солнце возникла вспышка класса Х1.8.

За этим событием наблюдал космический аппарат SOHO, который является совместным проектом NASA и Европейского космического агентства. Для наблюдения за активностью Солнца SOHO использует коронограф, который блокирует яркий солнечный свет и позволяет увидеть солнечные вспышки, а также корональные выбросы массы.

На одном из снимков SOHO в правой части изображения вспышки на Солнце видна толстая яркая белая линия. Это уже ставшая знаменитой самая яркая комета этого года под названием C/2023 A3, которая пролетела на фоне Солнца. Подробнее об этой комете Фокус уже писал.

Сейчас хвост кометы вырос до 29 млн км в длину, при этом ее кома, то есть газовая оболочка вокруг ядра кометы, имеет диаметр примерно 209 тысяч км. В настоящее время комета идет на сближение Землей и 10, а также 11 октября примерно через полчаса после захода Солнца она уже будет видна в вечернем небе. Предполагается, что при очень хороших условиях комету можно увидеть невооруженным глазом, но скорее всего для этого понадобится бинокль. На самом близком расстоянии от Земли комета окажется 12 октября, и она также должна быть хороша видна в вечернем небе после заката.

Сейчас хвост кометы вырос до 29 млн км в длину, при этом ее кома, то есть газовая оболочка вокруг ядра кометы, имеет диаметр примерно 209 тысяч км Фото: NASA

На фотографии, сделанной аппаратом SOHO также кроме кометы можно увидеть еще одну интересную деталь. В левой части снимка, рядом с диском Солнца, виден яркий белый шар. Это первая планета от Солнца Меркурий.

Из изображений аппарата ученые сделали видеоролик, который включает в себя, как изображение кометы, так и вспышки класса Х. На видео видно, как комета появляется в поле зрения коронографа на фоне выбросов плазмы и излучения на Солнце.

Вспышка класса Х1.8 на Солнце произошла вместе с корональным выбросом массы, и этот поток плазмы, как предполагают ученые направляется в сторону Земли. Уже в пятницу 11 октября он должен достичь нашей планеты и в результате взаимодействия с магнитным полем Земли возникнет геомагнитная буря.

Также Фокус писал о том, что физики нашли способ обнаружить неуловимую пятую силу природы рядом с Землей. Если пятая фундаментальная сила Вселенной все же существует, то изучение окрестностей Земли поможет ее обнаружить.

Напоминаем, что ученые обнаружили новые доказательства того, что строительные блоки жизни могли доставить миллиарды лет назад на Землю астероиды, как уже писал Фокус.