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Технологии и наука

Жизнь на Земле возникла с помощью гостей из космоса: получены доказательства

астероид Рюгу
Фото: phys.org | Ученые изучили образцы пыли, доставленной с астероида Рюгу, и сделали важное открытие

Ученые считают, что астероиды могли доставить на Землю необходимые для зарождения жизни ингредиенты. Это подтверждает изучение образцов астероида Рюгу.

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Новое исследование предоставило больше доказательств того, что химические соединения, с помощью которых зародилась жизнь на нашей планете были доставлены астероидами. К такому выводу пришли ученые после нового изучения образцов, взятых на астероиде Рюгу. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

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В 2014 году японские ученые отправили космический аппарат "Хаябуса-2" для изучения богатого углеродом астероида Рюгу, который вращается вокруг Солнца по примерно такой же орбите, как и Земля. Космический аппарат собрал ценные образцы с поверхности и недр астероида и доставил их на Землю в 2020 году. С тех пор ученые провели много исследований образцов, чтобы выяснить историю происхождения астероида Рюгу, а также для возможного обнаружения связи между астероидами и происхождением жизни на Земле.

Авторы нового исследования выбрали часть образцов пыли, собранной на астероиде и провели тщательный анализ с помощью рентгеновской спектрометрии, поместив их в вакуумную камеру. Ученые искали доказательства того, что астероиды являются источником многих химических соединений, которые стали основой для жизни на нашей планете.

В результате ученые обнаружили гидратированный магний (то есть подверженный влиянию воды), аммоний и фосфор. Эти элементы и соединение играют ключевую роль для возникновения жизни. Таким образом авторы исследования сделали вывод, что подобные Рюгу астероиды, содержат не только органические элементы и соединения, но и соединения и элементы в гидратированной форме, которые могли способствовать появлению жизни на Земле. Наличие аммония в образцах особенно важно. При распаде аммоний выделяет водород и азот, а эти элементы необходимы для жизни.

Таким образом были получены новые доказательства существующей теории, согласно которой жизнь на Земле зародилась благодаря помощи из космоса. Но окончательные выводы делать еще рано и результаты исследования не являются 100%-ным подтверждением того, что первые формы жизни на планете появились исключительно благодаря упавшим астероидам, доставившим ключевые химические компоненты.

Поэтому на основе результатов исследования образцов с астероида Рюгу ученые делают лишь предположение, что астероиды сыграли ключевую роль в возникновении жизни на Земле.

Как уже писал Фокус, ракета SpaceX сделала потрясающие снимки Земли из космоса. Камеры, установленные на второй ступени ракеты-носителя Falcon 9 сделали несколько фотографий нашей планеты во время запуска миссии Hera к астероиду Диморф.

Также Фокус писал о том, что ученые представили еще одно решение парадокса Ферми, которое предполагает, что мы может получить сообщение только от внеземных цивилизаций, которые уже исчезли.