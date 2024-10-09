Ученые могут получить сигнал только от исчезнувших инопланетных цивилизаций: в чем причина

Астрофизики выяснили, что любая технологически развитая цивилизация, в конечном итоге исчезает из-за тех же проблем, с которыми уже сталкиваются люди на Земле.

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Авторы нового исследования предложили новое решение знаменитого парадокса Ферми, которое предлагает объяснение, почему ученые до сих пор не обнаружили разумных инопланетян на других планетах. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет IFLScience.

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Только в нашей галактике находится пару сотен миллиардов звезд, а во Вселенной таких звезд миллиарды триллионов. Вокруг многих звезд вращаются планеты и некоторые из них, скорее всего, являются пригодными для жизни. Это значит, что где-то во Вселенной могла возникнуть не просто жизнь, а разумная жизнь. Известный парадокс Ферми говорит о том, что, если такое утверждение является верным, то почему же ученые до сих пор не обнаружили разумных инопланетян?

Ученые уже предложили несколько решений парадокса Ферми:

жизнь во Вселенной является очень редким явлением, а разумная жизнь встречается еще реже;

огромные расстояния в космосе не позволяют нам получить сигнал от инопланетян;

инопланетяне просто не хотят общаться с людьми, ведь считают нас видом с низким уровнем развития;

инопланетяне не посылают сигналы в космос, ведь боятся, что другие цивилизации их уничтожат;

инопланетяне просто уничтожили себя, а потому их нельзя обнаружить.

Авторы нового исследования придерживаются последней гипотезы. Астрофизики считают, что инопланетные цивилизации исчезли еще до того, как смогли вступить в контакт с другими разумными видами во Вселенной. И исчезновение инопланетных цивилизаций ученые связывают с той же проблемой, с которой сталкиваются люди: изменение климата.

Расчеты ученых показывают, что инопланетной цивилизации потребуется всего 1000 лет, чтобы уничтожить свою планету и себя вместе с ней, даже если они использовали возобновляемые источники энергии. Ученые выяснили, что постоянный рост потребности в энергии приводит к тому, что планета значительно нагревается и таким образом жизнь на ней становится невозможной.

Второй закон термодинамики гласит, что не существует идеальной энергетической системы, в которой вся созданная энергия эффективно используется. Некоторая часть этой энергии должна выходить из системы. Именно эта энергия будет нагревать планету, говорят ученые.

Согласно исследованию, любая цивилизация после того, как начнет активно использовать даже возобновляемые источники энергии, а необходимый уровень энергии будет быстро расти, исчезнет из-за нагревания планеты через примерно 1000 лет.

Поэтому, маловероятно, что ученые смогут обнаружить сигнал от инопланетных цивилизаций. И все же такие цивилизации могли отправить сигналы еще до того, как исчезли, и именно эти сообщения еще можно получить, считают астрофизики.

В то же время, ученые предполагают, что существует вероятность того, что потенциальные инопланетяне могли найти баланс в производстве и потреблении энергии, и это позволило им выжить. И такая цивилизация сможет существовать сотни тысяч и даже миллионы лет.

Как уже писал Фокус, американская компания Venus Aerospace начала создание нового сверхзвукового самолета, который позволит доставлять пассажиров из Европы в Америку за 1 час.

Также Фокус писал о том, что решить проблему NASA с доставкой образцов с Марса на Землю поможет частная компания из США.