У NASA проблемы с доставкой образцов почвы с Марса: спасти миссию может частная компания

Ценные образцы почвы и атмосферы Красной планеты, собранные марсоходом Perseverance, могут прибыть на Землю все же раньше, чем предполагается.

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Проблемную программу NASA по доставке образцов почвы и атмосферы Марса на Землю может спасти частная американская компания Rocket Lab, пишет Space.

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С 2021 года марсоход Perseverance собрал на Марсе несколько десятков образцов местной почвы и атмосферы Красной планеты, которые помещены в герметичные емкости. Теперь их нужно доставить на Землю для тщательного изучения. Ученые считают, что эти образцы могут дать много полезной информации о том, каким был климат на Марсе миллиарды лет назад и была ли на этой планете внеземная жизнь.

Но программа NASA по доставке образцов с Марса столкнулась с непредвиденными проблемами. Ранее в этом году специальная комиссия, которая провела аудит расходом на программу, пришла к выводу, что NASA придется потратить на уникальную миссию не 7, а 11 млрд долларов. А это значительный перерасход выделенных средств.

Таким образом NASA пришлось сократить бюджет марсианской миссии, но в это случае образцы с Марса будут доставлены на Землю не в начале следующего десятилетия, а не раньше 2040 года. Но ученые из NASA заявили, что это неприемлемый вариант развития событий, поэтому космическое агентство США начало искать решение проблемы.

Еще в апреле NASA обратилось к частным американским компаниям за помощью, чтобы они могли предложить более дешевую и более быструю по срокам реализации миссию на Марс. Были выбраны 10 подрядчиков, которые должны были в течение нескольких месяцев предоставить свое видение миссии по доставке образцов с Красной планеты. В итоге была выбрана компания Rocket Lab. Теперь она занимается дальнейшей разработкой своего предложения, которое может сделать миссию по доставке образцов с Марса дешевле и позволит получить, собранные марсоходом NASA материалы в начале 2030-х годов.

Rocket Lab хранит молчание о точном характере своего предложения до тех пор, пока не будет завершено проектное исследование и нет никаких гарантий, что NASA действительно решит его осуществить. Но у компании есть некоторый опыт в межпланетных миссиях.

Предстоящая миссия NASA ESCAPADE по изучению взаимодействия солнечного ветра с остаточным магнитным полем и атмосферой Марса включает в себя два космических аппарата, построенных Rocket Lab. Также компания предоставила космический аппарат для миссии NASA CAPSTONE по проверке стабильности орбиты вокруг Луны, на которой будет размещена космическая станция Lunar Gateway. Но миссия по доставке образцов с Марса станет самым сложным проектом, который когда-либо пыталась реализовать Rocket Lab.

Напоминаем, что изначально NASA планировало отправить на Марс три отдельных космических аппарата. Сначала посадочный модуль должен был приземлиться в пределах (60 метров от марсохода Perseverance в кратере Езеро. Из посадочного модуля должны были вылететь два марсианских вертолета, которые бы забрали образцы и доставили их обратно на посадочный модуль. После этого модуль с помощью роботизированной руки должен был загрузить емкости с образцами в небольшую ракету. Последняя должны бала отправится на орбиту и передать образцы аппарату, который и доставил бы их на Землю.

Как уже писал Фокус, очень яркая комета с хвостом длиной 18 млн км летит к Земле. Существует вероятность того, что комету C/2023 A3 можно будет увидеть даже невооруженным глазом.

Также Фокус писал о том, что на Солнце произошло новая вспышка самого мощного класса Х. В результате два континента на некоторое время остались без связи и существует вероятность того, что 10 октября Землю накроет геомагнитная буря.