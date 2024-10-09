Мощная вспышка класса Х на Солнце ударила по Земле: Америка погрузилась в тишину (видео)

Новая сильная вспышка появилась в том же солнечном пятне, где на прошлой неделе возник самый сильный выброс излучения и энергии с 2017 года.

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Очередная вспышка на Солнца класса Х возникла в солнечном пятне AR 3842 в понедельник, 7 октября. Выброс излучения и энергии привел к отключению радиосвязи на двух континентах, а также появлению полярного сияния в средних широтах, пишет Space.

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Ученые зафиксировали появление вспышки класса Х2.1 в понедельник, 7 октября

На прошлой неделе, а именно в четверг, 3 октября, в солнечном пятне AR 3842 появилась вспышка класса Х9.05, что привело к отключению радиосвязи в Европе и Африке. Это была самая сильная вспышка на Солнце с 2017 года и мощнейшее извержение излучения и энергии в текущем 25-м солнечном цикле, который начался в 2019 году, как уже писал Фокус.

В четверг, 3 октября, в солнечном пятне AR 3842 появилась вспышка класса Х9.05. Это была самая сильная вспышка на Солнце с 2017 года

В этом же солнечном пятне теперь ученые зафиксировали появление вспышки класса Х2.1 в понедельник, 7 октября, которая не была такой сильной, как событие на прошлой неделе, но все же она также оказала негативное влияние на нашу планету.

Вспышка на Солнце возникла в 22:13 по Киеву и за примерно 8 минут ультрафиолетовое излучение достигло Земли и привело к кратковременному отключению коротковолновой радиосвязи в Северной и Южной Америке, а также над Тихим океаном.

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory запечатлел вспышку класса Х2.1 на Солнце Фото: NASA

Ученые, наблюдающие за космической погодой, также обнаружили, благодаря космическим аппаратам, что вместе с новой вспышкой возник корональный выброс массы. Пока что неизвестно, дойдет ли этот поток плазмы к Земле, но если это произойдет, то уже в четверг, 9 октября или в пятницу, 10 октября, можно ожидать появление геомагнитной бури на Земле. Дело в том, что излучение перемещается намного быстрее, чем плазма по космосу, из-за того, что оно летит со скоростью света.

Вспышки на Солнце распределяют на 5 классов, где вспышки класса А и В являются самыми слабыми и не оказывают влияния на нашу планету, а вспышки класса Х – самыми сильными. Между самыми слабыми и самыми мощными извержениями излучения находятся вспышки класса С и М, а они чаще всего возникают на Солнце.

Из-за того, что, как считают ученые, на Солнце наступил солнечный максимум, то есть пик активности в текущем солнечном цикле, который длится 11 лет, вспышки класса Х возникают гораздо чаще.

Что касается корональный выбросов массы, то они представляют собой колоссальные извержения плазмы, которые взаимодействуют с магнитным полем Земли и вызывают геомагнитные бури.

Также Фокус писал о том, что NASA отправляет самый большой зонд для поиска инопланетян возле Юпитера. В ближайшее время, дата пока не названа, в космос отправится долгожданная миссия NASA Europa Clipper, чтобы изучить спутник Юпитера Европу на предмет наличия инопланетной жизни.

Еще Фокус писал о том, что китайские ученые создали уникальный источник энергии, который смогут использовать астронавты на Марсе.