NASA отправляет самый большой зонд для поиска инопланетян возле Юпитера: почему туда (фото)

В ближайшие дни в космос отправится долгожданная миссия NASA Europa Clipper, чтобы изучить спутник Юпитера Европу на предмет наличия инопланетной жизни.

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В ближайшие дни, а может недели, NASA отправит к четвертому по величине спутнику Юпитера, Европе, космический аппарат Europa Clipper. Изначально запуск был запланирован на 10 октября, но он был отложен из-за урагана Милтон. Поэтому пока точно неизвестно, когда аппарат NASA полетит на поиски инопланетян возле Юпитера. Europa Clipper проведет детальное исследование спутника в поисках мест, где на Европе может быть инопланетная жизнь. Зонд NASA является самым большим в истории. Его размер, если учитывать развернутые солнечные панели, сравним с размером баскетбольной площадки, а вес составляет 6 тонн. Почему же огромный космический аппарат NASA летит именно к Европе? Об этом пишет Live Science.

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На некоторых спутниках Юпитера и Сатурна есть вода в жидком виде, хоть она и скрыта под их ледяной корой. На Земле вода является одним из главных компонентов для создания жизни. Она растворяет соли и сахара и облегчает химические реакции, необходимые для существования жизни нашей планете.

спутник Юпиетра Европа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Причина, по которой вода в жидком виде находится так далеко от Солнца, заключается в том, что Юпитер и Сатурн оказывают сильное гравитационное влияние на свои спутники. Спутники, где, как предполагается, в недрах таится жидкая вода, растягиваются и сжимаются под действием гравитации родных планет. Это движение приводит к образованию огромных подземных океанов, покрытый твердой оболочкой из льда.

Иллюстрация, показывающая, как может выглядеть внутренняя структура Европы Фото: NASA

Ученые точно уверены, что на спутниках Сатурна Титане и Энцеладе есть подземные океаны, и предполагается, что такой же водоем скрывается в недрах спутника Юпитера Европы. На это указывают косвенные доказательства.

Ученые считают, что в подземном океане Европы, под защитой ледяного покрова от вредного космического излучения, может существовать инопланетная жизнь.

Одна из главных целей зонда Europa Clipper состоит в поиске потенциальных мест на Европе, где эта жизнь может процветать под поверхностью. Эти данные помогут понять, где нужно искать жизнь с помощью глубокого бурения, чтобы добраться к океану.

Зонд NASA должен выяснить, может ли Европа быть пригодной для жизни, а также подтвердить, что подземный океан там действительно существует. Аппарат также должен изучить химический состав этого океана, а еще предоставить новые данные о поверхности спутника Юпитера.

Зонд NASA Europa Clipper является самым большим в истории. Его размер, если учитывать развернутые солнечные панели, сравним с размером баскетбольной площадки, а вес составляет 6 тонн Фото: NASA

Для изучения Европы у зонда Europa Clipper есть 9 научных приборов, которые предназначены для:

изучения геологической активности спутника;

измерения текстуры поверхности и обнаружения более теплых областей на ней;

изучения химического состава атмосферы и поверхности Европы, а также любых выбросов воды из недр спутника;

измерения глубины океана и его солености;

измерения толщины ледяной оболочки Европы;

изучения того, как Европа меняет форму из-за сильного гравитационного влияния Юпитера.

Изучение химического состава выбросов воды из недр спутника поможет понять, что скрывается в океане Европы.

Ученые считают, что в подземном океане Европы, под защитой ледяного покрова от вредного космического излучения, может существовать инопланетная жизнь Фото: NASA

Аппарату Europa Clipper потребуется более пяти лет, чтобы достичь Юпитера. К тому же зонд оснащен только приборами для поиска потенциала для жизни, а не самой жизни. Если будут обнаружены доказательства, которые могут указывать на жизнь, то понадобятся новые аппараты, чтобы исследовать внутренности Европы.

Фокус уже писал, что ученые выяснили, откуда у Юпитера появились его самые необычные спутники.

Также Фокус писал о том, что в Китае создали батарею, которая может вырабатывать энергию из атмосферы Марса. Новая марсианская батарея может непрерывно работать в холодных условиях Красной планеты в течение 1375 часов.