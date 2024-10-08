NASA відправляє найбільший зонд для пошуку інопланетян біля Юпітера: чому туди (фото)

Найближчими днями в космос вирушить довгоочікувана місія NASA Europa Clipper, щоб вивчити супутник Юпітера Європу на предмет наявності інопланетного життя.

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Найближчими днями, а може тижнями, NASA відправить до четвертого за величиною супутника Юпітера, Європи, космічний апарат Europa Clipper. Спочатку запуск був запланований на 10 жовтня, але він був відкладений через ураган Мілтон. Тому поки точно невідомо, коли апарат NASA полетить на пошуки інопланетян біля Юпітера. Europa Clipper проведе детальне дослідження супутника в пошуках місць, де на Європі може бути інопланетне життя. Зонд NASA є найбільшим в історії. Його розмір, якщо враховувати розгорнуті сонячні панелі, можна порівняти з розміром баскетбольного майданчика, а вага становить 6 тонн. Чому ж величезний космічний апарат NASA летить саме до Європи? Про це пише Live Science.

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На деяких супутниках Юпітера і Сатурна є вода в рідкому вигляді, хоч вона і прихована під їхньою крижаною корою. На Землі вода є одним із головних компонентів для створення життя. Вона розчиняє солі та цукри і полегшує хімічні реакції, необхідні для існування життя на нашій планеті.

супутник Юпієтра Європа Фото: NASA/ JPL-Caltech

Причина, через яку вода в рідкому вигляді перебуває так далеко від Сонця, полягає в тому, що Юпітер і Сатурн чинять сильний гравітаційний вплив на свої супутники. Супутники, де, як передбачається, в надрах таїться рідка вода, розтягуються і стискаються під дією гравітації рідних планет. Цей рух призводить до утворення величезних підземних океанів, вкритих твердою оболонкою з льоду.

Ілюстрація, що показує, який вигляд може мати внутрішня структура Європи Фото: NASA

Учені точно впевнені, що на супутниках Сатурна Титані та Енцеладі є підземні океани, і припускають, що така сама водойма ховається в надрах супутника Юпітера Європи. На це вказують непрямі докази.

Учені вважають, що в підземному океані Європи, під захистом крижаного покриву від шкідливого космічного випромінювання, може існувати інопланетне життя.

Одна з головних цілей зонда Europa Clipper полягає в пошуку потенційних місць на Європі, де це життя може процвітати під поверхнею. Ці дані допоможуть зрозуміти, де потрібно шукати життя за допомогою глибокого буріння, щоб дістатися до океану.

Зонд NASA має з'ясувати, чи може Європа бути придатною для життя, а також підтвердити, що підземний океан там дійсно існує. Апарат також має вивчити хімічний склад цього океану, а ще надати нові дані про поверхню супутника Юпітера.

Зонд NASA Europa Clipper є найбільшим в історії. Його розмір, якщо враховувати розгорнуті сонячні панелі, можна порівняти з розміром баскетбольного майданчика, а вага становить 6 тонн. Фото: NASA

Для вивчення Європи у зонда Europa Clipper є 9 наукових приладів, які призначені для:

вивчення геологічної активності супутника;

вимірювання текстури поверхні і виявлення більш теплих областей на ній;

вивчення хімічного складу атмосфери і поверхні Європи, а також будь-яких викидів води з надр супутника;

вимірювання глибини океану і його солоності;

вимірювання товщини крижаної оболонки Європи;

вивчення того, як Європа змінює форму через сильний гравітаційний вплив Юпітера.

Вивчення хімічного складу викидів води з надр супутника допоможе зрозуміти, що ховається в океані Європи.

Учені вважають, що в підземному океані Європи, під захистом крижаного покриву від шкідливого космічного випромінювання, може існувати інопланетне життя Фото: NASA

Апарату Europa Clipper знадобиться понад п'ять років, щоб досягти Юпітера. До того ж зонд оснащений тільки приладами для пошуку потенціалу для життя, а не самого життя. Якщо буде виявлено докази, які можуть вказувати на життя, то знадобляться нові апарати, щоб дослідити нутрощі Європи.

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