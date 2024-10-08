У Китаї створили батарею, яка може виробляти енергію з атмосфери Марса

Нова марсіанська батарея може безперервно працювати в холодних умовах Червоної планети протягом 1375 годин.

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Космічні агентства США та Китаю активно готуються до першої висадки людини на Марс і створення на планеті постійної бази. Однією з проблем, яку потрібно розв'язати, є створення постійного джерела енергії, яке необхідне для підтримання діяльності бази, а також роботи марсоходів і астронавтів. Оскільки на Марс дуже складно доставити багато обладнання, через обмеження за вагою космічного корабля, науковці шукають способи, як зробити такі джерела енергії не лише ефективними, а й легкими. Вчені з Науково-технічного університету Китаю створили унікальну батарею, яка може використовувати атмосферу Марса для створення енергії. Результати дослідження опубліковані в журналі Science Bulletin, пише Interesting Engineering.

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Вчені заявили, що вони розробили легку батарею, яка є хорошим джерелом енергії для майбутньої бази на Марсі.

Атмосфера Марса складається на 95% з вуглекислого газу, а інша частина представлена азотом, аргоном, киснем і чадним газом. Також на Червоній планеті середня температура становить мінус 63 градуси Цельсія і сильно відрізняється на полюсах і екваторі. Також вдень і вночі коливання температури може становити до 60 градусів Цельсія.

За словами вчених, вони провели тестування марсіанської батареї в умовах, максимально наближених до тих, що є на Червоній планеті, і вона показала хороші результати роботи.

Китайські вчені заявили, що батарея може безпосередньо використовувати гази в марсіанській атмосфері як джерело палива, подібно до того, як працює паливний елемент. Замість того щоб зберігати енергію, як звичайна батарея, марсіанська батарея виробляє електрику, безперервно реагуючи з хімічними речовинами, доки доступне паливо.

Під час розрядки електроди батареї взаємодіють з марсіанськими газами, створюючи хімічну реакцію, яка виробляє електрику. Батарею можна заряджати за допомогою сонячної енергії для постійної роботи.

За словами вчених марсіанська батарея може безперервно працювати з циклом зарядки/розрядки протягом 1375 годин, а це приблизно 2 марсіанських місяці. За температури 0 градусів Цельсія батарея продемонструвала щільність енергії 373,9 Вт-год/кг.

Вчені пояснюють, що процес заряджання і розряджання батареї включає утворення і розкладання карбонату літію, тоді як кисень і чадний газ в атмосфері Марса діють як каталізатори реакції, значно прискорюючи кінетику перетворення вуглекислого газу.

Як уже писав Фокус, на схожій на Землю планеті виявлено воду і це важливо для пошуків позаземного життя. Астрономи вперше підтвердили існування атмосфери у відносно невеликої планети, де переважають важчі хімічні елементи, ніж водень.

Також Фокус писав про результати дослідження поверхні Марса марсоходом NASA, завдяки чому вчені з'ясували, чому Червона планета стала такою несприятливою для життя.