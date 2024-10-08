На схожій на Землю планеті виявлено воду: чому це важливо для пошуків позаземного життя

Астрономи вперше підтвердили наявність атмосфери у відносно невеликої планети, де переважають важчі хімічні елементи, ніж водень.

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Учені з'ясували, що вже відома планета GJ 9827 d, яка розташована на відстані 98 світлових років від нас і майже у 2 рази більша за Землю, є так званим паровим світом. В її атмосфері було виявлено велику концентрацію водяної пари, а також наявності важчих хімічних елементів, ніж водень. Це відкриття має велике значення для пошуків позаземного життя на планетах за межами Сонячної системи. Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

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Екзопланета GJ 9827 d вже була предметом дослідження вчених раніше цього року. За допомогою космічного телескопа Хаббл було підтверджено наявність атмосфери у цієї планети і виявлено ознаки води в ній. На даний момент, світ, який майже в 2 рази більший за Землю, є найменшою відомою планетою, що має атмосферу.

Тепер же вчені провели нове спостереження за планетою GJ 9827 d за допомогою космічного телескопа Вебб і з'ясували, що вода представлена у вигляді пари, тож цей об'єкт можна вважати так званим паровим світом.

Виявити атмосферу у відносно невеликих планет набагато складніше, ніж у більших кам'янистих світів і газових гігантів. Ще складніше виявити атмосферу, де панівним елементом є не водень, а важчі хімічні елементи.

Нові дані засвідчили, що в атмосфері GJ 9827 d є не тільки багато водяної пари, а й велика концентрація важких хімічних елементів і сполук. Таким чином астрономи вперше виявили планету з важкою, багатою на воду атмосферою, де набагато менше водню, ніж у інших відомих світів. Передбачається, що атмосфера планети може бути багатою на вуглекислий газ і азот. Таким чином вона більш схожа на атмосфери планет земної групи, зокрема й на Землю.

Проблема в тому, що GJ 9827 d перебуває занадто близько до своєї зірки, а отже, життя не могло там з'явитися. Температура на планеті становить приблизно 350 градусів Цельсія. Проте, за словами вчених, нове відкриття є великим кроком уперед у пошуку придатних для життя світів.

Те, що на відносно невеликій планеті міститься багата на воду атмосфера, підтверджує гіпотезу про те, що такі світи дійсно існують. Це означає, що можна виявити схожі на Землю планети, які є придатними для життя.

Тепер астрономи мають намір ретельніше вивчити хімічний склад атмосфери планети GJ 9827 d, щоб точно визначити з чого вона складається.

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Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, яким чином Марс перетворився на непридатну для життя планету. У цьому допомогли дані марсохода NASA.