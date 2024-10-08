Такого не може бути: виявлено найдальшу галактику, схожу на Чумацький Шлях (фото)

Нова дискова галактика змінює уявлення про те, як формувалися такі об'єкти в ранньому Всесвіті.

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Астрономи за допомогою радіотелескопа ALMA знайшли найдальшу, а значить найдавнішу галактику, схожу на Чумацький Шлях, з усіх відомих. Структура галактики така ж впорядкована, як і в сучасних галактик, хоча теорії еволюції цих об'єктів свідчать, що вони повинні бути більш хаотичними. Нове відкриття може змінити уявлення про еволюцію Всесвіту. Результати дослідження прийняті до публікації в журналі Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пише Interesting Engineering.

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Згідно з сучасними уявленнями про еволюцію космосу, найбільш ранні галактики у Всесвіті мали грудкувату та хаотичну структуру. Тобто вони не були схожими на ті галактики, які існують зараз. Річ у тім, що для того, щоб галактика набула більш упорядкованого вигляду, наприклад, мала чітко виражені спіральні рукави, як у Чумацького Шляху, їй потрібні мільярди років еволюції.

Найбільш ранні галактики стикалися одна з одною і поступово набували більш гладкої та впорядкованої форми. Згодом багато з них ставали схожими на таку ж дискову галактику, як і Чумацький Шлях.

Нове відкриття суперечить теоріям формування галактик, адже астрономи виявили найвіддаленішу та найдавнішу дискову галактику з упорядкованою структурою. Астрономи побачили її такою, якою вона була через 700 млн років після Великого вибуху. Нова галактика отримала назву REBELS-25. Виходячи з отриманих даних, дискова галактика еволюціонувала набагато швидше, ніж показують поточні моделі розвитку Всесвіту.

Нова галактика отримала назву REBELS-25 Фото: ESO

Галактика REBELS-25 має багато схожого з Чумацьким шляхом і спостереження натякають на те, що вона може також мати витягнуту центральну перемичку, а також, можливо, спіральні рукави. Центральна перемичка, яка здебільшого зустрічається в спіральних галактиках, являє собою довгу вузьку ділянку зірок, що простягається від ядра галактики до її зовнішнього диска.

Щоб підтвердити наявність таких структур, які зустрічаються тільки в сучасних галактик, потрібні нові спостереження. Вчені кажуть, що якщо таке пошкодження буде виявлено, то REBELS-25 стане найдальшою дисковою галактикою, в якій є структури, властиві тільки сучасним галактикам.

Дізнатися більше про REBELS-25 та інші ранні спіральні галактики може допомогти астрономам зрозуміти, як спочатку утворилися галактики і як із часом змінювався весь Всесвіт.

Астрономи вважають, що нове відкриття може змінити наше уявлення про еволюцію Всесвіту загалом, а також про формування найбільш ранніх галактик.

Як уже писав Фокус, марсохід NASA зробив важливе відкриття на Червоній планеті і вчені з'ясували, як Марс став непридатним для життя. Вчені з'ясували, як змінився клімат на Марсі, що перетворило планету з потенційно придатного для життя світу на світ, де життя не може існувати.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новим дослідженням, Чумацький Шлях є частиною більш великомасштабного об'єкта в космосі, ніж астрономи припускали раніше. Цей об'єкт у 50 тисяч разів більший за нашу галактику.