У 50 000 разів більша за Чумацький Шлях: наша галактика — це частина більшої структури, ніж вважалося

Дослідження припускає, що Чумацький Шлях є частиною ще більшої структури, ніж Надскупчення галактик Ланіакеа.

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Для того, щоб визначити положення Землі у Всесвіті, важливо знати, що ми живемо в складній космічній схемі. Наша планета розташована в Сонячній системі, вона належить до складу галактики Чумацький Шлях, яка входить у Місцеву групу галактик, вона є частиною Надскупчення Діви і ця структура входить до складу Надскупчення Ланіакеа. Діаметр цієї структури оцінюється в 500 млн світлових років. Але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy, на основі спостережень за космосом, дійшли висновку, що Чумацький Шлях і, звісно, всі перераховані вище об'єкти є частиною ще більшої космічної структури під назвою Надскупчення Шеплі, пише Universe Today.

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Астрономи називають Надскупчення Шеплі басейном тяжіння. Це область, наповнена масою, яка діє, як атрактор, тобто область гравітаційного тяжіння. Надскупчення Шеплі містить величезну кількість скупчень і груп галактик і тут найбільша концентрація матерії в локальному Всесвіті.

Наша планета розташована в Сонячній системі, вона входить до складу галактики Чумацький Шлях Фото: Titan

Усі галактики, а також темна матерія, чинять свій гравітаційний вплив на Надскупчення Шеплі. У Всесвіті багато таких басейнів тяжіння, і астрономи працюють над їхнім точнішим дослідженням, що має допомогти скласти більш точну карту найбільших структур у Всесвіті.

Автори дослідження виміряли рухи майже 56 000 галактик, щоб краще зрозуміти ці басейни тяжіння та їхній розподіл у просторі. За словами вчених, Всесвіт схожий на величезне космічне павутиння, в якому галактики розташовані вздовж ниток павутиння і групуються в його вузлах, де гравітація стягує їх разом. Водночас галактики, як водний потік течуть у космічних басейнах тяжіння.

Всесвіт схожий на величезне космічне павутиння, в якому галактики знаходяться вздовж ниток путіни і групуються в її вузлах, де гравітація стягує їх разом Фото: phys.org

Дослідження астрономів показало можливу зміну розміру та масштабу нашого місцевого галактичного басейну тяжіння, яким є Надскупчення Ланіакеа. Воно має приблизно 500 млн світлових років у діаметрі. Рухи інших скупчень вказують на те, що є більший атрактор, який спрямовує потік скупчень. Вчені припускають, що Чумацький Шлях може бути частиною Надскупчення Шеплі, яке в 10 разів більше за Надскупчення Ланіакеа і в 50 000 разів більше за Чумацький Шлях.

Надскупчення Шеплі з'являється вздовж напрямку руху Місцевої групи галактик, куди входить Чумацький Шлях. Через це вчені припустили, що воно може впливати на пекулярний рух нашої галактики. Цікаво, що Надскупчення Діви схоже рухається до Надскупчення Шеплі. Тепер учені мають намір провести нове дослідження, щоб підтвердити свої нинішні висновки.

Ідея про те, що Надскупчення Шеплі є басейном тяжіння, до якого належить Надскупчення Ланіакеа, означає, що сучасні космологічні моделі не цілком пояснюють його існування. Басейни тяжіння виникли у Всесвіті разом із космічним павутинням на самому початковому етапі його існування.

Як уже писав Фокус, у ранньому Всесвіті виявлено вітер, що дме зі швидкістю 7,6 млн км/год, який є вбивцею галактик. Астрономи виявили найдавніший приклад величезного вітру галактичних масштабів, який створює надмасивна чорна діра.

Також Фокус писав про те, що, згідно з новим дослідженням, карликова планета Церера в минулому була океанічним світом.