Ще один водний світ: вчені зробили несподіване відкриття на карликовій планеті Церера (фото)

Дослідження припускає, що найближча до нас карликова планета Церера була океанічним світом і її кора складається на 90% з водяного льоду.

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Найбільший об'єкт у поясі астероїдів між Марсом і Юпітером — це карликова планета Церера. Раніше припускали, що її кора складається тільки на 30% із замерзлої води, але нове дослідження показує, що вона складається на понад 90% з водяного льоду. Використовуючи дані космічного апарату Dawn, вчені виявили, що колись Церера була своєрідним океанічним світом, який замерз. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

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Церера є найближчою до Землі карликовою планетою і єдиною карликовою планетою в Сонячній системі, яка не розташовується за орбітою Нептуна. Вона має відносно невеликий розмір: діаметр Церери становить 950 км, що більш ніж у 2 рази менше, ніж у Плутона, ще однієї карликової планети.

Церера вкрита численними кратерами, має нерівну поверхню і передбачається, що там є кріовулкани, які вивергають не магму, а рідкий лід. У 2015 і 2016 роках Цереру, перебуваючи на її орбіті, вивчав космічний апарат Dawn і саме ці дані вчені використовували для свого дослідження.

Церера вкрита численними кратерами, має нерівну поверхню і припускається, що там існують кріовулкани Фото: wikipedia

Раніше вважалося, що кора Церери складається тільки на 30% з водяного льоду. Ці висновки були зроблені на основі вивчення кратерів на поверхні карликової планети. Передбачалося, що через те, що поверхня Церери дуже нерівна і покрита великою кількістю кратерів, то вона не може містити дуже багато водяного льоду. Річ у тім, що лід мав би поступово деформувати поверхню і зробити її більш гладкою внаслідок переміщення.

Раніше вважалося, що кора Церери складається тільки на 30% з водяного льоду Фото: NASA

Тепер же вчені використовували дані місії Dawn і моделювання для того, щоб дійти висновку, що насправді кора Церери складається на більш, ніж 90% з водяного льоду. Річ у тім, що, як показує дослідження, лід на Церері набагато міцніший, ніж передбачалося, адже він має домішки з в'язких гірських порід. Так на Церері зберігається її нерівний ландшафт, вкритий кратерами.

Учені вважають, що водяний лід із домішками дозволив крижаній корі майже не змінюватися протягом мільярдів років. За словами авторів дослідження, біля поверхні Церери багато водяного льоду, і кора є менш замерзлою на великій глибині.

Порівняння Церери (внизу ліворуч) з Місяцем (вгорі ліворуч) і Землею Фото: Wikipedia

Автори дослідження кажуть, що на Церері є не просто водяний лід, а брудний лід, який у минулому утворив океан. Тобто в минулому Церера, як вважають науковці, мала океан із водою, але вона містила різні домішки, а тому він не був повністю рідким. Коли океан замерз, то він утворив крижану кору з невеликою кількістю кам'янистого матеріалу.

Якщо кора Церери складається на більш ніж 90% з водяного льоду, то це дає можливість краще зрозуміти деякі океанічні світи, вкриті льодом, що є у Сонячній системі, кажуть учені. Йдеться про деякі супутники Юпітера, Сатурна та Урана.

Ці супутники мають крижану кору і, як передбачається, океани з рідкою водою всередині. Океани залишаються в рідкому вигляді через тепло, яке виробляється завдяки гравітаційній взаємодії супутників зі своїми планетами. Але Церера не обертається навколо планети, а значить усередині у неї не могло бути багато тепла, тому океан був в'язкішим через низьку температуру, вважають учені.

Якщо ця теорія підтвердиться, то це означає, що океанічні світи можуть бути не такими, як їх зараз уявляють вчені. Але підтвердити результати нового дослідження можна тільки за допомогою нової місії на Цереру. Посадковий модуль міг би взяти зразки з давнього океану, залишки якого містяться на поверхні карликової планети.

Як уже писав Фокус, вчені поставили крапку в давній суперечці про те, де насправді сформувалася Церера.

Також Фокус писав про те, що фізики вважають, що чорні діри ховаються всередині астероїдів, супутників планет і навіть Землі. Дослідники запропонували шукати невловимі первинні чорні діри всередині різних об'єктів Сонячної системи.