Чорні діри ховаються всередині астероїдів, супутників планет і навіть Землі: що кажуть фізики

Дослідники запропонували шукати невловимі первинні чорні діри всередині різних об'єктів Сонячної системи.

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Маленькі первинні чорні діри (ПЧД) є гіпотетичними об'єктами. Вважається, що вони були створені незабаром після Великого вибуху внаслідок стиснення під впливом гравітації надзвичайно щільних ділянок первинної матерії. Передбачається, що з ПЧД може складатися темна матерія, а також що вони можуть допомогти вирішити різні проблеми у фізиці. Досі жодної ПЧД виявлено не було. Минулі дослідження припускали, що вони можуть ховатися всередині нейтронних і карликових зірок, де чорні діри поглинають газ цих зірок. Автори нового дослідження, прийнятого до публікації в журналі Physics of the Dark Universe, запропонували нову теорію щодо ПЧД. Вони вважають, що ці чорні діри можуть ховатися всередині планет, їхніх супутників, астероїдів і навіть у надрах Землі. Якщо вдасться виявити ці маленькі чорні діри, то це допоможе вирішити деякі загадки космології, вважають фізики, пише ScienceAlert.

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Вчені намагаються виявити ПЧД починаючи з середини 60-х років минулого століття, коли вперше було передбачено їхнє існування. Цими маленькими чорними дірами також цікавився Стівен Гокінг і це привело вченого до відкриття того, що чорні діри можуть випаровуватися з плином часу.

Якщо надмасивні чорні діри і чорні діри з проміжною масою випаруються довше, ніж існує Всесвіт, тобто 13,8 млрд років, то чорні діри з меншою масою, зокрема й ПЧД, випаровуються набагато швидше.

Маленькі первинні чорні діри є гіпотетичними об'єктами. Вважається, що вони були створені незабаром після Великого вибуху внаслідок стиснення під впливом гравітації надзвичайно щільних ділянок первинної матерії Фото: ScienceAlert

Автори нового дослідження вважають, що первинні чорні діри можна виявити в планетах, їхніх супутниках, астероїдах і навіть у надрах Землі. За словами фізиків, якщо астероїд, супутник або невелика планета має рідке ядро, оточене твердою корою, то невелика ПЧД поглине ядро відносно швидко, протягом тижнів або місяців. Кора при цьому залишиться недоторканою, якщо вона досить міцна. У підсумку утворюється порожниста структура. Якщо ж чорна діра буде викинута з об'єкта внаслідок зіткнення з іншим тілом, то щільність буде нижчою за звичайну щільність кам'янистого об'єкта з рідким ядром.

Учені вважають, що в Сонячній системі всередині різних об'єктів, зокрема й на Землі, можна виявити ознаки існування первинних чорних дір. Для цього потрібно провести спостереження за масою і радіусом об'єктів, щоб отримати оцінки їхньої щільності.

Таким чином можна знайти об'єкти з порожнистими структурами всередині, які потім можна ретельно вивчити за допомогою орбітальних зондів або посадкових модулів.

За словами вчених, первинні чорні діри також можуть проходити через тверді об'єкти в космосі та залишати в них прямі довгі тунелі, радіус яких буде порівнянний з радіусом ПЧД. За допомогою спеціальних датчиків можна знайти ці тунелі, вважають фізики.

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