Черные дыры скрываются внутри астероидов, спутников планет и даже Земли: что говорят физики

Исследователи предложили искать неуловимые первичные черные дыры внутри разных объектов Солнечной системы.

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Маленькие первичные черные дыры (ПЧД) являются гипотетическими объектами. Считается, что они были созданы вскоре после Большого взрыва в результате сжатия под влиянием гравитации чрезвычайно плотных участков первичной материи. Предполагается, что из ПЧД может состоять темная материя, а также что они могут помочь решить различные проблемы в физике. До сих пор ни одной ПЧД обнаружено не было. Прошлые исследования предполагали, что они могут скрываться внутри нейтронных и карликовых звезд, где черные дыры поглощают газ этих звезд. Авторы нового исследования, принятого к публикации в журнале Physics of the Dark Universe, предложили новую теорию относительно ПЧД. Они считают, что эти черные дыры могут скрываться внутри планет, их спутников, астероидов и даже в недрах Земли. Если удастся обнаружить эти маленькие черные дыры, то это поможет решить некоторые загадки космологии, считают физики, пишет ScienceAlert.

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Ученые пытаются обнаружить ПЧД начиная с середины 60-х годов прошлого века, когда впервые было предсказано их существование. Этими маленькими черными дырами также интересовался Стивен Хокинг и это привело ученого к открытию того, что черные дыры могут испаряться с течением времени.

Если сверхмассивные черные дыры и черные дыры с промежуточной массой испарятся дольше, чем существует Вселенная, то есть 13,8 млрд лет, черные дыры с меньшей массой, в том числе и ПЧД испаряются намного быстрее.

Маленькие первичные черные дыры являются гипотетическими объектами. Считается, что они были созданы вскоре после Большого взрыва в результате сжатия под влиянием гравитации чрезвычайно плотных участков первичной материи Фото: ScienceAlert

Авторы нового исследования считают, что первичные черные дыры можно обнаружить в планетах, их спутниках, астероидах и даже в недрах Земли. По словам физиков, если астероид, спутник или небольшая планета имеет жидкое ядро, окруженное твердой корой, то небольшая ПЧД поглотит ядро ​​относительно быстро, в течение недель или месяцев. Кора при этом останется нетронутой, если она достаточно прочная. В итоге образуется полая структура. Если же черная дыра будет выброшена из объекта в результате столкновения с другим телом, то плотность будет ниже обычной плотности каменистого объекта с жидким ядром.

Ученые считают, что в Солнечной системе внутри разных объектов, в том числе и на Земле, можно обнаружить признаки существования первичных черных дыр. Для этого нужно провести наблюдения за массой и радиусом объектов, чтобы получить оценки их плотности.

Таким образом можно найти объекты с полыми структурами внутри, которые затем можно тщательно изучить с помощью орбитальных зондов или посадочных модулей.

По словам ученых, первичные черные дыры также могут проходить через твердые объекты в космосе и оставлять в них прямые длинные туннели, радиус которых будет сопоставим с радиусом ПЧД. С помощью специальных датчиков можно найти эти туннели, считают физики.

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