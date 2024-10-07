Удивительное изображение короны Солнца: объявлены лучшие снимки космоса 2024 (фото)

Завершилось подведение итогов нового международного конкурса Astrophotography Prize, в котором за звание лучших соревновались астрофотографы со всего мира.

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Хотя наша планета большая, на ней все же находится намного меньше объектов для фотосъемки, чем в бесконечной Вселенной, которая поражает своей красотой. Недавно были объявлены победители относительно нового международного конкурса Astrophotography Prize, в рамках которого были выбраны лучшие фотографии космоса 2024 года, пишет New Atlas.

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Конкурс Astrophotography Prize состоялся только второй раз и в нем приняли участие сотни астрофотографов со всего мира. Они соревновались за победу в четырех номинациях: "Глубокий космос", "Солнечная система", "Астропейзаж" и "Дистанционная съемка". Также был объявлен победитель в номинации "Астрофотограф года".

В этом году победителем стал австралийский астрофотограф Фил Харт, который сделал потрясающий снимок короны Солнца во время солнечного затмения. На снимке запечатлены потоки заряженных частиц, которые выходят из Солнца. Их обычно не видно, ведь яркость самого Солнца их затмевает. Только во время затмения их можно увидеть ненадолго. Сама корона Солнца, то есть верхняя часть атмосферы нашей звезды, также видима только во время затмения.

Харт заявил, что данная фотография напоминает ему подсолнух в небе, где видны выбросы солнечной короны, которые петляют над закрученными протуберанцами.

Харт заявил, что данная фотография напоминает ему подсолнух в небе Фото: New Atlas

Победителей в каждой номинации и обладателя звания "Астрофотограф года" выбирали специалисты в астрофотографии. В первом туре каждый снимок оценивался по 100-бальной шкале. После этого были выбраны 25 лучших фотографий из каждой категории, которые отправились во второй тур. Далее в прямом эфире в YouTube каждой фотографии присуждались баллы. После этого в каждой категории был выбран победитель и два призера, а также абсолютный победитель конкурса.

Представители жюри конкурса заявили, что в этом году были представлены некоторые из самых впечатляющих астрофотографий, которые они когда-либо видели.

Среди фотографий, которые победили в своих номинациях, можно выделить снимок кометы C/2021 A1. На этом снимке, сделанном Джеральдом Реманном в Намибии, запечатлена одна из самых впечатляющих комет за последние годы, всего за несколько месяцев до ее распада.

Снимок кометы C/2021 A1 Фото: New Atlas

С лучшими изображениями космоса в рамках конкурса Astrophotography Prize можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Фокус уже писал о том, что скоро можно увидеть "падающие звезды" из "хвоста змеи". Дракониды являются не самым активным метеорным потоком, тем не менее можно будет увидеть примерно 10 падающих метеоров в час.

Также Фокус писал о том, почему достаточно сложно создать космическую ракету с ядерным двигателем и когда появится ее первый прототип.