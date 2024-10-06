Метеорный поток Дракониды 2024: когда можно увидеть "падающие звезды" из "хвоста змеи" (фото)

Дракониды являются не самым активным метеорным потоком, тем не менее можно будет увидеть примерно 10 падающих метеоров в час.

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Метеорные потоки часто называют "падающими звездами", ведь сгорающие в атмосфере Земли метеоры выделяют яркий свет и оставляют после себя не менее яркие световые полосы. Конечно же никакие звезды не падают на нашу планету, просто Земля ежегодно проходит через обломки разных комет, в том числе это касается и метеорного потока Дракониды, пишет Live Science.

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Метеорный поток Дракониды, как и все метеорные потоки, являются обломками комет, которые остались после того, как данные ледяные объекты подлетели близко к Солнцу. Источником Драконид является короткопериодическая комета 21P/Джакобини — Циннера, которая совершает полный оборот вокруг Солнца за 6,5 лет.

Снимок кометы 21P/Джакобини — Циннера Фото: Wikipedia

Ежегодно в начале октября Земля проходит через метеорный поток Дракониды. В этом году пик активности метеорного потока Дракониды будет хорошо виден ночью 8 и 9 октября.

Хотя Дракониды являются не самым мощным и не самым ярким метеорным потоком, все же они имеют одну важную особенность. Если большинство метеорных потоков хорошо видны только перед восходом Солнца, то Дракониды можно наблюдать сразу же после наступления темноты, то есть практически всю ночь.

В этом году пик активности метеорного потока Дракониды будет хорошо виден ночью 8 и 9 октября Фото: Live Science

Как и остальные метеорные потоки Дракониды получили свое название из-за места в космосе, из которого кажется они прилетают на Землю. Речь идет о созвездии Дракон, которое всегда видно при ясном небе в Северном полушарии. Созвездие Дракон является одним из самых больших в небе Северного полушария и лучше всего визуализируется в это время года как зигзагообразный хвост змеи над Большой Медведицей на северо-северо-западе ночного неба.

Дракониды являются переменным метеорным потоком, а потому они редко показывают очень большую активность. Ожидается, что в этом году можно будет увидеть примерно 10 падающих метеоров в час.

Учитывая, то 8 и 9 октября Луна будет находится в растущей фазе, то ее свет не должен мешать наблюдению за метеорным потоком.

Фокус также писал о том, как далеко находится Луна и почему это расстояние непостоянно. На самом деле расстояние от Земли до Луны меняется в зависимости от того, где спутник нашей планеты находится на своей эллиптической орбите.

Еще Фокус писал о том, что астрономы обнаружили странную галактику в ранней Вселенной, которая находится на промежуточной стадии эволюции между более древними галактиками и современными. Интересно, что свет звезд в этой галактики затмевает собой свет межзвездного газа и этому есть объяснение.