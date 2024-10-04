Обнаружена странная галактика: может раскрыть тайну исчезнувших первых звезд Вселенной (фото)

В уникальной галактике межзвездный газ излучает больше света, чем звезды и это очень странно.

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Астрономы с помощью космического телескопа Уэбб обнаружили в ранней Вселенной странную галактику. Она уже существовала примерно через 1 млрд лет после Большого взрыва и имеет уникальную особенность. В галактике под названием GS-NDG-9422 межзвездный газ излучает гораздо больше света, чем сами звезды. Таким образом эта галактика может произвести революции в понимании эволюции галактик и может дать ключ к раскрытию тайны исчезнувших самых первых звезд во Вселенной. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет IFLScience.

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Самые первые звезды во Вселенной, известные как звездное население III (более современные звезды, в том числе и Солнце принадлежат к звездному населению I, ведь астрономы в данном случае ведут отсчет в обратном порядке) никто никогда не видел. Считается, что эти звезды полностью состояли только из водорода и гелия, и были огромными, в тысячи раз больше Солнца. Учитывая такую огромную массу, первые звезды слишком быстро сжигали водород в ядре, что приводило к прекращению термоядерного синтеза и смерти этих гипотетических объектов. Первые звезды взорвались сверхновыми очень давно, а потому астрономы не смогли их обнаружить. В то же время первые звезды были чрезвычайно горячими и именно в этом плане наблюдается связь между ними и галактикой GS-NDG-9422.

Хотя в данной галактике не обнаружено звезд населения III, она содержит чрезвычайно горячий межзвездный газ. Объяснить это явление с помощью современного звездного населения нельзя, но если звезды имеют более высокую температуру, то они могли бы нагреть газ до такой степени, что он стал бы затмевать своим светом сияние звезд.

Обычные современные массивные звезды имеют температуру поверхности от 40 000 до 50 000 градусов Цельсия, что в 8-9 раз больше температуры поверхности Солнца. В галактике GS-NDG-9422 ученые обнаружили более горячие массивные звезды с температурой более 80 000 градусов Цельсия. Это значит, что звезды своим излучением нагревают межзвездный газ необычным образом. По словам ученых, эти звезды отличаются от более современных звезд и это не удивительно, ведь в ранней Вселенной условия были другими.

Фото: NASA

Горячий газ, который затмевает собой звезды, представляет собой ожидаемую особенность галактик с звездным населением III. Учитывая то, что таких звезд в галактике GS-NDG-9422 не нашли, то астрономы пришли к выводу, что данный объект представляет собой пример промежуточной эволюционной стадии между современными галактиками и более древними с самыми первыми звездами.

Ученые считают, что в данной галактике миллиарды лет назад в течение короткого периода времени происходило интенсивное образование очень массивных звезд, которые смогли нагреть межзвездный газ.

Эти экзотические звезды могут стать ключом к пониманию того, как галактики со звездным населением III превратились в галактики, которые мы видим сейчас.

Как уже писал Фокус, ученые пришли к выводу, что на Луне находится больше воды, чем считалось. Новый анализ данных лунного орбитального аппарата показывает существование обширных залежей водяного льда на спутнике Земли.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили необычный объект в Солнечной системе, который похож и на астероид, и на комету. Этот объект загадочным образом выпускает струи угарного и углекислого газа.