Еще такого не видели: странный объект в Солнечной системе выбрасывает струи газа (видео)

Астрономы наблюдали за необычным объектом, который имеет характеристики астероида и кометы, и обнаружили странные выбросы углекислого и угарного газа в космос.

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Ученые использовали космический телескоп Уэбб для изучения кентавра под названием Centaur 29P, который находится во внешней части Солнечной системы. Этот ледяной объект, как оказалось, периодически выбрасывает в космос струи угарного и углекислого газа. Пока ученые не могут понять, что происходит. Исследование опубликовано в Nature Astronomy, пишет IFLScience.

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Кентавры представляют собой объекты, которые имеют характеристики, как астероидов, так и комет. Они выглядят как астероиды, но состоят из льда, как кометы. Кентавры вращаются вокруг Солнца, между Юпитером и Нептуном. Считается, что раньше кентавры были транснептуновыми объектами, то есть находились в поясе Койпера за орбитой Нептуна. Но из-за гравитационного взаимодействия с внешними планетами Соленой системы они переместились ближе к Солнцу.

В поясе Койпера находится много ледяных объектов, в том числе и комет, которые очень сложно исследовать из-за их большой удаленности от нас. Но эти объекты содержат в себе вещества, которые остались от формирования Солнечной системы. Учитывая, что кентавры прибыли из пояса Койпера, они представляют большой интерес для ученых, ведь с их помощью можно узнать больше о истории Солнечной системы.

С помощью космического телескопа Уэбб ученые изучили кентавр Centaur 29P и обнаружили, что он выпускает в космос две струи углекислого газа, а также струю угарного газа. По словам авторов исследования, они никогда не видели ничего подобного на кентаврах.

С помощью космического телескопа Уэбб ученые изучили кентавр Centaur 29P и обнаружили, что он выпускает в космос две струи углекислого газа, а также струю угарного газа Фото: NASA

Ранее ученые уже видели одну струю угарного газа, выходящую из этого кентавра, но никогда не наблюдали струи углекислого газа. Кометы также теряют газ и воду, когда приближаются к Солнцу, но кентавры находятся слишком далеко от нашей звезды, чтобы подвергаться слишком высоким температурам. Поэтому ученые пока не знают, почему Centaur 29P периодически производит выбросы газа, но дальнейшие наблюдения могут помочь раскрыть этот секрет.

Анализ полученных данных показал, что Centaur 29P может состоять из двух отдельных объектов, которые имеют различный химический состав. Ученые предполагают, что этот кентавр является продуктом слияния двух разных ледяных объектов, которые прошли разные пути формирование. Таким образом это бросает вызов нынешним представлениям о том, как возникли первичные объекты Соленой системы в поясе Койпера.

Как уже писал Фокус, на Солнце произошла самая мощная вспышка за 7 лет. В результате Земля уже пострадала, но впереди ожидается геомагнитная буря.

Также Фокус писал о том, что астрономы обнаружили планету, которая более, чем в 30 раз тяжелее Земли и более, чем в 6 раз больше по размеру. Планета вращается вокруг похожей на Солнце звезды.