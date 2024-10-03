В 6 раз больше, в 30 раз тяжелее Земли: обнаружена новая планета класса супер-Нептун

Планета находится очень близко к своей звезде, которая похожа на Солнце, поэтому у нее очень короткий орбитальный период: почти земная неделя.

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Астрономы провели анализ данных космического телескопа TESS, который занимается поиском планет за пределами Солнечной системы, и обнаружили новый мир на расстоянии 685 световых лет от нас. Эта планета, получившая название TOI-5005 b, вращается вокруг похожей на Солнце звезды. Она примерно в 6 раз больше Земли и более чем в 30 раз тяжелее нашей планеты. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Interesting Engineering.

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Космический телескоп TESS наблюдает за самыми близкими к Солнцу звездами, чтобы обнаружить планеты, которые могут вращаться вокруг них. Для этого используется транзитный метод определения планеты, который состоит в том, что пролетающая на фоне звезды планета закрывает собой часть света своей звезды.

Хотя тысячи обнаруженных миров еще ждут подтверждения того факта, что они действительно являются планетами, астрономы подтвердили, что вокруг звезды TOI-5005 действительно вращается огромная планета, которая относится к классу супер-Нептун.

Планета находится на расстоянии 685 световых лет от нас, ее радиус в 6,25 раза больше радиуса Земли, а масса в 32,7 раза большая, чем у нашей планеты. Таким образом плотность этого мира оставляет 0,74 г/см3.

Планета TOI-5005 b совершает полный оборот вокруг своей звезды за 6,31 земных дня. При этом она удалена от звезды на расстояние всего 0,066 астрономических единиц. Это почти 10 млн км. Для сравнения Земля удалена от Солнца на 150 млн км. Расчеты ученых показали, что средняя температура на планете составляет 767 градусов Цельсия.

Астрономы определили, что массовая доля ядра TOI-5005 b составляет примерно 0,74. Напротив, массовая доля металла в ее оболочке оценивается примерно в 0,08 на основе исследования внутренней структуры планеты. В целом общая массовая доля металла планеты была определена как 0,76, что немного ниже, чем у Урана и Нептуна.

По словам ученых, новый супер-Нептун находится вблизи границы так называемой "Нептуновой саванны". "Нептуновая пустыня" и "Нептуновая саванна" являются терминами, которыми астрономы описывают явление, при котором наблюдается дефицит планет, подобных Нептуну, на близких орбитах к своим звездам с более высокой частотой появления таких планет на более далеких расстояниях.

Ученые говорят, что яркость звезды TOI-5005 делает недавно открытую планетную систему прекрасным кандидатом для изучения ее атмосферных и орбитальных характеристик.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили сюрприз вокруг Меркурия. Астрофизики получили новое представление о магнитном поле первой планеты от Солнца.

Также Фокус писал о том, что астрономы нашли новую тройную звездную систему, имеющую самый короткий орбитальный период.