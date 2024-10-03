Электрический пончик и магнитные рога: ученые обнаружили сюрприз вокруг Меркурия (фото)

Астрофизики получили новое представление о магнитном поле первой планеты от Солнца.

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В июне прошлого года космический аппарат BepiColombo совершил близкий пролет мимо Меркурия, что позволило ему выйти на нужную траекторию, чтобы в конце 2026 года оказаться на орбите вокруг маленькой планеты. Для ученых это был шанс проверить работу научных приборов зонда, задача которого состоит в тщательном исследовании первой планеты от Солнца. За короткий промежуток времени приборы BepiColombo смогли собрать много невероятно важных научных данных о магнитном поле Меркурия. Результаты обработки этих данных, которые содержали сюрприз, были опубликованы только сейчас в журнале Nature Communications Physics, пишет IFLScience.

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У Меркурия очень сложное магнитное поле, которое к тому же подвержено влиянию Солнца из-за близкого расположения планеты к нашей звезде. Во время близкого пролета мимо Меркурия ученые проверили работу прибора Mercury Plasma Particle Experiment (MPPE), который в будущем будет собирать данные о магнитном поле маленькой планеты.

По словам ученых, зонд BepiColombo всего на 30 минут зашел в магнитосферу Меркурия, при этом он находился на высоте всего 235 км над поверхностью планеты. Но за это короткое время прибор MPPE смог собрать данные о заряженных частицах, о их температуре и характере движения. В результате ученые смогли составить карту магнитного ландшафта Меркурия.

Поверхность Меркурия. Фотография зонда BepiColombo Фото: ESA

Анализ данных показал, что многие ожидания ученых, которые касаются магнитного поля планеты, оправдались. В то же время некоторые аспекты магнитосферы планеты астрофизики не ожидали увидеть.

По словам ученых, они ожидали увидеть такие структуры как "ударная" граница между свободно текущим солнечным ветром и магнитосферой, а также своеобразные "рога", которые покрывают плазменный слой. Это область магнитосферы с более горячим и более плотным электрически заряженным газом, которая выходит в виде хвоста в сторону Солнца.

В июне прошлого года космический аппарат BepiColombo совершил близкий пролет мимо Меркурия, что позволило ему выйти на нужную траекторию, чтобы в конце 2026 года оказаться на орбите вокруг маленькой планеты Фото: ESA

В то же время астрофизиков ожидали некоторые сюрпризы. По словам ученых, они обнаружили так называемый низкоширотный пограничный слой, которые определяется областью турбулентной плазмы на краю магнитосферы. Именно здесь прибор MPPE обнаружил заряженные частицы с гораздо более широким диапазоном энергий, чем когда-либо видели на Меркурии.

Анализ данных показал, что в магнитосфере Меркурия существуют энергичные горячие ионы вблизи экваториальной плоскости и на низкой широте. Ученые считают, что объяснить это можно только наличием области кольцевого тока вокруг Меркурия.

Такой кольцевой ток присутствует вокруг Земли, в десятках тысяч километров от поверхности, где частицы, захваченные магнитосферой нашей планеты, переносят электрический ток в объеме в форме пончика или доната вокруг Земли. Пока неясно откуда у Меркурия взялся такой кольцевой ток, но это можно будет выяснить, когда BepiColombo выйдет на орбиту вокруг планеты, говорят ученые.

Ранее в этом году, как уже писал Фокус, у BepiColombo возникла небольшая проблема с двигателем, поэтому ученым пришлось изменить траекторию полета зонда.

Также Фокус писал о том, что обнаружена рекордная система из трех звезд, которая имеет самый короткий орбитальный период. Астрономы нашли новую тройную звездную систему, одна из звезд в которой имеет самую короткую орбиту среди подобных объектов.