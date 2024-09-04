У зонда, летящего изучать Меркурий, возникли проблемы: как выглядит эта планета (фото)

Космический аппарат BepiColombo должен был выйти на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года, но из-за проблем с двигателями, зонд это сделает только через год.

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Зонд BepiColombo был запущен в космос в 2018 году для того, чтобы изучить поверхность, внутренне строение, а также магнитное поле привой планеты от Солнца – Меркурия. Данный аппарат является совместной разработкой Европейского космического агентства (ЕКА) и Японского агентства аэрокосмических исследований. BepiColombo должен совершить очередной пролет мимо Меркурия поздно вечером 4 сентября, но, чтобы выйти на орбиту вокруг планеты, ему нужно выполнить еще два подобных маневра. Но проблемы с двигателями привели к тому, что срок выполнения этой задачи пришлось сместить на год вперед, пишет Space.

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Зонд BepiColombo состоит из трех частей: основного модуля Mercury Transfer Module и орбитальных аппаратов Mercury Planetary Orbiter и Mercury Magnetospheric Orbiter, которые он должен доставить на орбиту вокруг Меркурия.

Основная задача BepiColombo состоит в том, чтобы получить максимум научных данных о Меркурии с помощью 16 приборов на двух аппаратах. После выхода на орбиту вокруг планеты они отделятся от основного модуля и займут разные орбиты. В течение года аппараты будут изучать поверхность маленькой планеты, ее внутреннее строение, а также магнитное поле. Также зонды должны сделать детальные снимки поверхности Меркурия, покрытой многочисленными кратерами.

Снимок Меркурия, сделанный во время прошлого пролета планеты зондом BepiColombo Фото: ESA

Для того, чтобы выйти на орбиту вокруг планеты и начать свою научную деятельность BepiColombo уже выполнил несколько гравитационных маневров и сделает еще три. Сначала аппарат облетел Землю, затем два раза облетел Венеру и три раза – Меркурий. Четвертый пролет возле Меркурия состоится поздно вечером 4 сентября. В это время навигационные камеры зонда должны сделать фотографии поврехности Меркурия. После этого BepiColombo должен выполнить еще два облета маленькой планеты и только после этого выйдет на орбиту вокруг Меркурия.

Снимок Меркурия, сделанный во время прошлого пролета планеты зондом BepiColombo Фото: ESA

Изначально планировалось, что это произойдет в декабре 2025 года, но этот срок пришлось пересмотреть ученым из ЕКА. Дело в том, что двигатели космического аппарата больше не работают на полную мощность из-за сбоя, который произошел в апреле этого года.

Инженеры обнаружили неожиданные электрические токи между солнечными панелями модуля Mercury Transfer Module и блоком, который отвечает за извлечение энергии и ее распределение по остальной части BepiColombo. Изучение проблемы показало, что двигатели основного модуля будут работать с тягой, которая ниже минимально необходимой для выхода на орбиту вокруг Меркурия в декабре 2025 года.

Ученые из ЕКА разработали новую траекторию полета, чтобы компенсировать сниженную тягу космического аппарата. Во время четвертого пролета мимо Меркурия BepiColombo пролетит примерно на 35 км ближе к планете, чем изначально планировалось, что снизит требования к тяге для пятого пролета. Шестой пролет позволит космическому аппарату выйти на новую траекторию. Таким образом выход на орбиту вокруг Меркурия состоится в ноябре 2026 года.

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