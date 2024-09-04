Физики выяснили, чем все закончится: получены новые данные о конце Вселенной

Ученые частично подтвердили один из возможных сценариев того, как завершится существование нашей Вселенной.

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Большой взрыв – это космическое событие, с которого началась Вселенная. Теперь же ученые полагают, что ее конец будет выглядеть как Большое сжатие, пишет Daily Mail.

Теория говорит о том, что в случае Большого сжатия текущий процесс расширения резко повернет вспять. Существование Вселенной закончится тем, что все галактики, звезды и планеты врежутся друг в друга, так как самый последний клочок материи схлопнется внутрь.

Теория Большого сжатия недавно получила некоторое подтверждение. Ученые выяснили, что так называемая темная энергия, которая отвечает за расширение Вселенной, возможно, не является постоянно величиной и начинает ослабевать.

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Открытие означает пересмотр нашего понимания базовой физики, а также понимания самого Большого взрыва и долгосрочного прогноза для Вселенной, считают физики.

Большинство людей на Земле смогут увидеть первые признаки Большого сжатия. По словам экспертов, галактики и скопления галактик начнут сливаться, также звезды начнут врезаться друг в друга.

После этого телескопы покажут, что космический микроволновой фон, который остался от Большого взрыва, начнет нагреваться и в итоге, его температура достигнет тысяч градусов по Цельсию. К примеру, сейчас температура фонового микроволнового излучения составляет чуть менее 3 градусов "абсолютного нуля" или -273,15 градусов по Цельсию.

Отмечается, что космический микроволновой фон через 300 тыс. лет после Большого взрыва был разогрет до 300 градусов по Цельсию. Еще ближе к Большому взрыву его температура составляла 273 млн градусов.

Все это указывает на то, что силы, которые заставляют Вселенную расширяться, постепенно выдыхаются. Когда это произойдет, Вселенная рухнет сама на себя в процессе, противоположном Большому взрыву.

Дальше межгалактическая материя сольется воедино со звездами и планетами, затянутыми в горящее ядро, где звезды воспламенят другие небесные тела. В итоге сама Вселенная станет похожей на огромный огненный шар, где пространство и время перестанут существовать.

Новые данные, подтверждающие теорию Большого сжатия, были получены благодаря сети телескопов на горе Китт-Пик, Аризона.

Инструмент для исследования темной материи DESI – это телескоп, который на протяжении трех лет создавал трехмерную карту Вселенной с невероятной скорость. Всего за одну ночь наблюдений DESI удалось зафиксировать местоположение почти 200 тыс. галактик.

Данные, собранные DESI, указывают на то, что темная энергия, которая отвечает за устойчивое расширение Вселенной, постепенно ослабевает.

"Все космологическое общество было по-настоящему шокировано", — говорит бывший член команды DESI Лус Анхела Гарсия Пеньялоса, космолог из Колумбийского университета ECCI.

Дело в том, что принятая на сегодняшний день "стандартная модель" того, как работает космос, основана на предположении, что темная энергия остается постоянной во все времена. Эта модель нашего понимания космоса и Вселенной называется Модель Лямбда-CDM (Lambda Cold Dark Matter (LCDM).

"Телескоп DESI увидел, что уравнение состояния Вселенной не согласуется с обычной моделью LCDM. Вместо этого данные намекают на то, что темная энергия может меняться со временем", — говорит Гарсия Пеньялоса.

Такое шокирующее открытие указывает не только на переменчивость "темной энергии" и теорию Большого сжатия, но и на другие странные результаты, с которыми ученым придется разобраться.

Понятие "темная энергия" впервые была предложена в 1998 году, и она представляет собой теоретическую силу, которая объясняет, почему Вселенная расширяется и это расширение ускоряется.

Напомним, что находится за краем нашей Вселенной. У науки есть пять одинаково правдоподобных и в то же время недоказуемых теорий о великом потустороннем мире.