Фізики з'ясували, чим усе закінчиться: отримано нові дані про кінець Всесвіту

Учені частково підтвердили один із можливих сценаріїв того, як завершиться існування нашого Всесвіту.

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Великий вибух — це космічна подія, з якої почався Всесвіт. Тепер же вчені вважають, що його кінець буде виглядати як Велике стиснення, пише Daily Mail.

Теорія говорить про те, що в разі Великого стиснення поточний процес розширення різко поверне назад. Існування Всесвіту закінчиться тим, що всі галактики, зірки та планети вріжуться одна в одну, оскільки останній клаптик матерії схлопнеться всередину.

Теорія Великого стиснення нещодавно отримала деяке підтвердження. Учені з'ясували, що так звана темна енергія, яка відповідає за розширення Всесвіту, можливо, не є постійною величиною і починає слабшати.

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Відкриття означає перегляд нашого розуміння базової фізики, а також розуміння самого Великого вибуху і довгострокового прогнозу для Всесвіту, вважають фізики.

Більшість людей на Землі зможуть побачити перші ознаки Великого стиснення. За словами експертів, галактики та скупчення галактик почнуть зливатися, також зірки почнуть врізатися одна в одну.

Після цього телескопи покажуть, що космічний мікрохвильовий фон, який залишився від Великого вибуху, почне нагріватися і зрештою, його температура досягне тисяч градусів за Цельсієм. Приміром, зараз температура фонового мікрохвильового випромінювання становить трохи менше 3 градусів "абсолютного нуля" або -273,15 градусів за Цельсієм.

Зазначається, що космічний мікрохвильовий фон через 300 тис. років після Великого вибуху був розігрітий до 300 градусів за Цельсієм. Ще ближче до Великого вибуху його температура становила 273 млн градусів.

Усе це вказує на те, що сили, які змушують Всесвіт розширюватися, поступово видихаються. Коли це станеться, Всесвіт завалиться сам на себе в процесі, протилежному Великому вибуху.

Далі міжгалактична матерія зіллється воєдино із зірками і планетами, затягнутими в палаюче ядро, де зірки запалять інші небесні тіла. У підсумку сам Всесвіт стане схожим на величезну вогняну кулю, де простір і час перестануть існувати.

Нові дані, що підтверджують теорію Великого стиснення, були отримані завдяки мережі телескопів на горі Кітт-Пік, Аризона.

Інструмент для дослідження темної матерії DESI — це телескоп, який протягом трьох років створював тривимірну мапу Всесвіту з неймовірною швидкістю. Усього за одну ніч спостережень DESI вдалося зафіксувати місце розташування майже 200 тис. галактик.

Дані, зібрані DESI, вказують на те, що темна енергія, яка відповідає за стійке розширення Всесвіту, поступово слабшає.

"Усе космологічне товариство було по-справжньому шоковане", — каже колишній член команди DESI Лус Анхела Гарсія Пеньялоса, космолог із Колумбійського університету ECCI.

Річ у тім, що прийнята на сьогоднішній день "стандартна модель" того, як працює космос, ґрунтується на припущенні, що темна енергія залишається постійною в усі часи. Ця модель нашого розуміння космосу і Всесвіту називається Модель Лямбда-CDM (Lambda Cold Dark Matter (LCDM).

"Телескоп DESI побачив, що рівняння стану Всесвіту не узгоджується зі звичайною моделлю LCDM. Натомість дані натякають на те, що темна енергія може змінюватися з часом", — каже Гарсія Пеньялоса.

Таке шокуюче відкриття вказує не тільки на мінливість "темної енергії" і теорію Великого стиснення, а й на інші дивні результати, з якими вченим доведеться розібратися.

Поняття "темна енергія" вперше було запропоновано в 1998 році, і вона являє собою теоретичну силу, яка пояснює, чому Всесвіт розширюється і це розширення прискорюється.

Нагадаємо, що знаходиться за краєм нашого Всесвіту. У науки є п'ять однаково правдоподібних і водночас недоведених теорій про великий потойбічний світ.