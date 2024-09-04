Странный шум, исходящий с корабля в космосе: NASA объяснило необычные звуки (аудио)

Пульсирующие звуки исходили из корабля Starliner, который должен вернуться на Землю без экипажа из-за технических проблем.

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Астронавт NASA Барри Уилмор сообщил о том, что из динамика космического корабля Starliner компании Boeing, состыкованного с Международной космической станцией (МКС) доносится странный шум, как уже писал Фокус, который похож на пульсирующие звуки. Источник этого шума определить астронавт не смог. Теперь NASA объяснило, что происходило на самом деле, пишет Market Watch.

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Один из членов экипажа корабля Starliner, астронавт Барри Уилмор, который с июня находится на борту МКС и никак не может вернуться домой вместе со своей коллегой Сунитой Уильямс во время связи с Центром управления полетами NASA сообщил о необычных звуках, которые исходят от корабля.

Это транспортное средство компании Boeing доставило астронавтов на МКС еще в начале июня, и они должны были находиться на орбите примерно 8 дней. Проблемы с двигателями Starliner привели к тому, что NASA решило оставить экипаж корабля на МКС еще на несколько месяцев, чтобы те вернулись обратно уже на борту другого космического корабля.

В NASA заявили, что ничего странного не было в том, что Уилмор услышал шум, исходящий от корабля. Теперь его уже нет, и он был результатом аудиоконфигурации между космическим кораблем и МКС.

В NASA объяснили, что пульсирующий звук из динамика космического корабля Starliner, который услышал астронавт Уилмор на борту МКС, был результатом обратной связи. Сложная аудиосистема космической станции позволяет соединять между собой несколько космических кораблей и модулей, и часто возникают шумы и обратная связь.

Подобный шум не оказывает никакого влияния на работу корабля Starliner или же МКС, заявили в NASA. Также эти звуки не являются технической проблемой, которая могла бы не позволить кораблю Starliner улететь с МКС в беспилотном режиме на Землю не ранее 6 сентября.

В NASA объяснили, что пульсирующий звук из динамика космического корабля Starliner, который услышал астронавт Уилмор на борту МКС, был результатом обратной связи Фото: NASA

Из-за того, что корабль Starliner улетит без своего экипажа, Уилмор и Уильямс будут ждать завершения миссии экипажа корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен прибыть на МКС в конце сентября. Поэтому двое астронавтов смогут вернуться на Землю вместе с экипажем миссии Crew-9 не ранее февраля 2025 года.

Напоминаем, что NASA и Boeing боролись с проблемами, возникшими в двигателях Starliner в течение почти трех месяцев. Полностью решить их не удалось, а потому не имея уверенности в том, что этот корабль может безопасно доставить свой экипаж домой, было принято решение вернуть его пустым.

Как уже писал Фокус, астронавты, которые высадятся на Луне через 2 года, будут иметь в своих скафандрах связь 4G. Во время миссии Artemis 3 можно будет поддерживать связь с астронавтами на Луне на расстоянии до 2 километров от посадочного модуля.

Также Фокус писал о том, что астрономы раскрыли один из секретов самого большого спутника не только Юпитера, но и всей Солнечной системы — Ганимеда. Оказалось, то мощный удар из космоса привел к изменению оси его вращения.