Астронавт NASA услышал необъяснимый шум на борту космического корабля на орбите (аудио)

Барри Уилмор сообщил об обнаружении пульсирующего звука, который исходит от аварийного корабля, состыкованного с МКС.

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Астронавт NASA Барри Уилмор сообщил о том, что он услышал странный шум, который исходит от аварийного космического корабля Boeing Starliner. Из-за проблем на этом корабле он и его коллега Сунита Уильямс застряли в космосе на 8 месяцев вместо того, чтобы вернуться домой после недельной миссии в июне, пишет The Guardian.

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Барри Уилмор связался с центром управления полетами NASA и сообщил о том, что он обнаружил странный пульсирующий звук, который слышен на борту корабля Starliner, который сейчас состыкован с Международной космической станцией (МКС). Астронавт NASA сообщил о том, что он не знает, что является источником звука, который он услышал в динамике на станции. Уилмор попросил диспетчеров миссии выяснить, что это может быть.

Барри Уилмор связался с центром управления полетами NASA и сообщил о том, что он обнаружил странный пульсирующий звук, который слышен на борту корабля Starliner, который сейчас состыкован с Международной космической станцией Фото: NASA

Диспетчеры попросили астронавта поднести микрофон к динамику, чтобы можно идентифицировать странный звук. В центре управления полетами сообщили, что этот пульсирующий звук очень похож на сонарный сигнал.

Пока что поиски источника звука продолжаются, хотя предварительно считается, что этот шум, исходящий от корабля Starliner может быть петлей обратной связи между МКС и кораблем.

Подобные странные шумы в космосе не являются чем-то необычным и ранее астронавты уже несколько раз сообщали о том, что слышали нечто подобное.

Напоминаем, что проблемы с двигательной системой, который преследуют корабль Starliner с момента его прибытия на МКС еще 6 июня, заставили NASA принять важное решение относительно судьбы корабля. В конце августа было решено, что этот корабль полетит на Землю без Уилмора и Уильямс 6 сентября.

А двое астронавтов NASA должны остаться на МКС примерно до февраля следующего года, чтобы вернуться домой на борту космического корабля компании SpaceX.

Как уже писал Фокус, в конце сентября этот корабль с двумя астронавтами на борту вместо четырех отправится на МКС. Как раз два пустых кресла на корабле предназначены для экипажа Starliner. Астронавты миссии Crew-9 выполнят все поставленные задачи на МКС до февраля, а затем вместе с Уилмором и Уильямс вернутся домой.

Также Фокус писал о том, что на расстоянии 12,8 млрд световых лет астрономы увидели создание ярчайшего объекта во Вселенной. Ученые обнаружили две галактики в ранней Вселенной, которые находятся в процессе слияния. Оно приведет к созданию сверхяркой галактики-монстра.

Фокус также писал о новой фотографии кометы, которая прилетает к Земле только раз в 70 лет. Особенностью этого снимка является то, что кроме кометы на нем можно увидеть галактику, имеющую странное поведение.