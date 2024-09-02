Расстояние 12,8 млрд св. лет: астрономы увидели создание ярчайшего объекта во Вселенной (фото)

Ученые обнаружили две галактики в ранней Вселенной, которые находятся в процессе слияния. Оно приведет к созданию сверхяркой галактики-монстра.

Related video

Астрономы нашли пару самых древних галактик с квазарами в центре, которые существовали, когда Вселенной было менее 1 млрд лет. Свет от этих галактик летел к нам 12,8 млрд лет, а потому ученые смогли увидеть их особенности именно в то время. Самое главное, что эти галактики находятся в процессе слияния, что приведет к созданию гигантской галактики с одним из самых ярких объектов во Вселенной внутри. Результаты исследования опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Некоторые сверхмассивные черные дыры, которые находятся в центрах большинства галактик, создают одни из самых ярких объектов в космосе – квазары. Часто галактики, в которых находятся эти объекты, называют также квазарами. Дело в том, что эти объекты излучают так много света, что весь остальной свет галактики, создаваемый звездами, просто нельзя увидеть.

Квазары создаются, когда черная дыра поглощает очень много материи с огромной скоростью. Падающая в черную дыру материя и создает излучение, ведь известно, что сами черные дыры не излучают свет. Они его даже не выпускают, если частицы света попадают внутрь черной дыры.

Сейчас, согласно преобладающей теории, считается, что, когда две богатые газом галактики сливаются и постепенно создают одну гигантскую галактику, их взаимное гравитационное влияние заставляет газ падать в сверхмассивную черную дыру в одной или обеих галактиках, что вызывает активность квазаров.

Чтобы проверить эту теорию, астрономы использовали радиотелескоп ALMA для изучения самой древней известной пары галактик с квазарами, которые находятся в процессе слияния. Эти галактики ученые обнаружили с помощью телескопа Subaru и свет от них летел к Земле 12,8 млрд лет. То есть они находятся на расстоянии 12,8 млрд световых лет и существовали, когда Вселенной было менее 1 млрд лет.

Астрономы создали изображение процесса слияния двух древних галактик с яркими квазами в центре Фото: phys.org

По словам ученых, данные наблюдения показали, что две галактики еще не настолько яркие, а это значит квазары находятся на ранних стадиях эволюции. При этом выяснилось, что две галактики соединяет своеобразный мост из газа и пыли, что еще раз доказывает существование процесса слияния.

Ученые также смогли измерить количество газа, который необходим для создания новых звезд. Оказалось, что в двух галактиках газа очень много. Астрономы пришли к выводу, что со временем в результате дальнейшего слияния вырастет не только активность квазаров, но и возникнет большой всплеск образования новых звезд в галактиках.

После того, как возникнет гигантская галактика, в центре которой образуется огромная черная дыра, создающая очень яркий квазар, то появится сверхъяркий объект в ранней Вселенной, известный как галактика-монстр, считают ученые. Но это может произойти через сотни тысяч или даже миллионы лет с точки зрения эпохи, в которой были запечатлены галактики. Это значит, что скорее всего, слияние произошло и очень яркий объект возник, но об этом смогут узнать только астрономы очень далекого будущего.

Как уже писал Фокус, физики создали новый способ передачи информации. Квантово запутанные частицы света могут передавать голографические изображения, которые можно выборочно стирать.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили новый подробный снимок спиральной галактики очень похожей на нашу. Правда она намного больше, но позволяет взглянуть на Млечный Путь со стороны.