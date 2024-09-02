Старший брат: астрономы получили снимок близнеца Млечного Пути (фото)

Спиральная галактика NGC 6744 по размеру больше нашей галактики, но в остальном очень похожа на нее.

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Астрономы получили один из самых подробных снимков спиральной галактики NGC 6744 из всех когда-либо созданных. Для этого ученые использовали камеру Dark Energy Camera, установленную на телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, Чили, пишет Live Science.

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Ученые из NASA называют галактику NGC 6744 старшим братом Млечного Пути, ведь она очень похожа на нашу галактику, хотя и больше по размеру. Эта спиральная галактика расположена на расстоянии 30 млн световых лет от Земли.

Из-за того, что мы живем внутри Млечного Пути не возможности сделать изображение всей нашей галактики. Поэтому, для того, чтобы понять, как она выглядит по-настоящему, чтобы узнать как она сформировалась и эволюционирует, ученые изучают другие, максимально похожие галактики. В данном случае для этого очень хорошо подходит близнец Млечного Пути – галактика NGC 6744.

Эта галактика, как и наша имеет спиральные рукава и яркое ядро. Но диаметр NGC 6744 составляет примерно 175 тысяч световых лет, в то время как у Млечного Пути он составляет 100 тысяч световых лет. На самом деле, как считают астрономы большинство звезд во Вселенной находятся внутри именно спиральных галактик, ведь они составляют примерно 60% всех галактик в космосе.

Ученые из NASA называют галактику NGC 6744 старшим братом Млечного Пути, ведь она очень похожа на нашу галактику, хотя и больше по размеру. Эта спиральная галактика расположена на расстоянии 30 млн световых лет от Земли Фото: NOIRLab

На новом снимке галактики NGC 6744, который является самым подробным из всех когда-либо созданных, хорошо видно ядро и спиральные рукава. Также отлично видны полосы пыли, которая является материалом для создания новых звезд.

В левой части галактики виден очень тусклый спиральный рукав, который нельзя увидеть почти на всех других снимках этого астрономического объекта. Справа виден длинный спиральный рукав, в конце которого заметна маленькая галактика NGC 6744A, которая является компаньоном NGC 6744.

Астрономы использовали камеру Dark Energy Camera, установленную на телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо, Чили, чтобы сделать новый снимок галактики NGC 6744.

В Серро-Тололо также находится Обсерватория имени Веры Рубин, которая в 2025 году будет использовать самую большую в мире камеру для съемки всего ночного неба Южного полушария в рамках проекта Legacy Survey of Space and Time. Цель проекта состоит в том, чтобы идентифицировать все, что находится на ночном небе, от сверхновых до комет и астероидов.

Фокус уже писал о том, почему все объекты в космосе находятся в постоянном движении. Главная причина кроется в том, как была создана Вселенная.

Также Фокус писал о том, где расположен центр Вселенной. На самом деле, как считают ученые, центр находится везде и это явление имеет объяснение.