Старший брат: астрономи отримали знімок близнюка Чумацького Шляху (фото)

Спіральна галактика NGC 6744 за розміром більша за нашу галактику, але в іншому дуже схожа на неї.

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Астрономи отримали один із найдетальніших знімків спіральної галактики NGC 6744 з усіх коли-небудь створених. Для цього вчені використовували камеру Dark Energy Camera, встановлену на телескопі імені Віктора Бланко в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо, Чилі, пише Live Science.

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Учені з NASA називають галактику NGC 6744 старшим братом Чумацького Шляху, адже вона дуже схожа на нашу галактику, хоча й більша за розміром. Ця спіральна галактика розташована на відстані 30 млн світлових років від Землі.

Через те, що ми живемо всередині Чумацького Шляху, немає можливості зробити зображення всієї нашої галактики. Тому, для того, щоб зрозуміти, який вона має по-справжньому вигляд, щоб дізнатися, як вона сформувалася та еволюціонує, вчені вивчають інші, максимально схожі галактики. У цьому випадку для цього дуже добре підходить близнюк Чумацького Шляху — галактика NGC 6744.

Ця галактика, як і наша, має спіральні рукави та яскраве ядро. Але діаметр NGC 6744 становить приблизно 175 тисяч світлових років, у той час як у Чумацького Шляху він становить 100 тисяч світлових років. Насправді, як вважають астрономи, більшість зірок у Всесвіті перебувають усередині саме спіральних галактик, адже вони становлять приблизно 60% усіх галактик у космосі.

Учені з NASA називають галактику NGC 6744 старшим братом Чумацького Шляху, адже вона дуже схожа на нашу галактику, хоча й більша за розміром. Ця спіральна галактика розташована на відстані 30 млн світлових років від Землі Фото: комета

На новому знімку галактики NGC 6744, який є найдокладнішим з усіх коли-небудь створених, добре видно ядро і спіральні рукави. Також добре видно смуги пилу, який є матеріалом для створення нових зірок.

У лівій частині галактики видно дуже тьмяний спіральний рукав, який не можна побачити майже на всіх інших знімках цього астрономічного об'єкта. Праворуч видно довгий спіральний рукав, у кінці якого помітна маленька галактика NGC 6744A, яка є компаньйоном NGC 6744.

Астрономи використовували камеру Dark Energy Camera, встановлену на телескопі імені Віктора Бланко в Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо, Чилі, щоб зробити новий знімок галактики NGC 6744.

У Серро-Тололо також розташована Обсерваторія імені Віри Рубін, яка 2025 року використовуватиме найбільшу у світі камеру для зйомки всього нічного неба Південної півкулі в рамках проєкту Legacy Survey of Space and Time. Мета проєкту полягає в тому, щоб ідентифікувати все, що знаходиться на нічному небі, від наднових до комет і астероїдів.

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