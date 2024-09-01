Де розташований центр нашого Всесвіту: відповідь може дуже здивувати

Для правильної візуалізації простору людям часто потрібна центральна точка. Але чи є центр у нашого Всесвіту? У певному сенсі так, але з цим поняттям не все так просто.

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Коли люди намагаються уявити собі простір, їм часто для цього потрібен центр, щоб мати правильну візуалізацію. Але наш мозок не здатен уявити безмежний Всесвіт, який до того ж постійно збільшується в розмірах. З іншого боку, у Всесвіті, здавалося б, має бути центр, адже, наприклад, він є в Землі та в багатьох інших об'єктів. Але з цим поняттям не все так просто, як може здатися, пише IFLScience.

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Багато тисячоліть люди вважали, що наша планета є центром Всесвіту, хоча й розуміння Всесвіту було зовсім іншим. Астроном Миколай Коперник довів, що Земля обертається навколо Сонця, а не навпаки. Але людям для візуалізації простору все одно був потрібен центр і ним стало Сонце. Потім астрономи з'ясували, що Сонце насправді входить до складу мільярдів зірок, з яких складається Чумацький Шлях. Тільки на початку 20 століття вчені з'ясували, що наша галактика не самотня, а існує дуже багато інших галактик.

Наприкінці 20-х років минулого століття астрономи з'ясували, що насправді Всесвіт не стоїть на місці, а перебуває в русі. Тобто всі галактики віддаляються від нас і таким чином космос розширюється. Якщо галактики в усіх напрямках віддаляються від нас, то може означати, що все ж таки Земля є центром Всесвіту. Але, звичайно ж, це не так. Якби ви перебували в іншому місці космосу, то простір також би розширювався від вас у всіх напрямках з цієї точки спостереження.

Тому космологи впевнені, що насправді у Всесвіті, який розширюється і не має краю, немає єдиного центру, як, наприклад, у Землі. Виходячи з цього центр Всесвіту знаходиться скрізь.

Космологи впевнені, що насправді у Всесвіті, який розширюється і не має краю, немає єдиного центру, як, наприклад, у Землі. Виходячи з цього центр Всесвіту знаходиться скрізь Фото: Futurism

З іншого боку, адже можна вважати центром Всесвіту точку з надзвичайною щільністю, де виник Великий вибух і в такий спосіб було створено весь космос. Але як зараз вважають астрофізики, Великий вибух стався скрізь. Тобто це не була точка в просторі, це була точка в часі. І ця подія, як вважається, відбулася 13,8 млрд років тому.

Не варто забувати про те, що ми не можемо побачити весь Всесвіт, адже більша його частина прихована від спостережень. Астрономи можуть побачити тільки світло, яке летіло до нас максимум 13,8 млрд років з моменту Великого вибуху. Але космос розширюється дуже швидко, а тому вважається, що радіус Всесвіту (центром можна вважати будь-яку точку в просторі) становить приблизно 45 млрд років.

Отже, у підсумку виходить, що де б не перебував спостерігач за Всесвітом, з його погляду це і буде його центр. Але важливо пам'ятати, що як такого центру Всесвіту не існує, адже він не має чітко відмежованої форми і перебуває у вічному процесі збільшення розміру. Людському мозку складно прийняти цей факт, як і те, що космос є безкрайнім.

Як уже писав Фокус, ніщо у Всесвіті не стоїть на місці, і вчені розповіли, чому все в космосі завжди рухається. Щойно виник Всесвіт, усі об'єкти в космосі почали свій рух, який не припиняється. І для цього є причина.

Також Фокус писав про те, що нова гіпотеза вчених пояснює природу таємничої темної матерії, яка становить 80% всієї матерії у Всесвіті. Учені вважають, що початок Всесвіту був не Великий вибух, а темна матерія була створена до цього.