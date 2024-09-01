Всесвіт мав таємне життя до Великого вибуху: що з'ясували вчені

Дослідження пропонує пояснення загадкової темної матерії на підставі теорії про те, що космос почався не з Великого вибуху.

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Одна з теорій космології припускає, що Великий вибух не був початком нашого Всесвіту, і він може "стрибати" між фазами стиснення і розширення. Якщо ця теорія правильна, то вона може мати глибокі наслідки для розуміння космосу. Автори дослідження, опублікованого в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, взяли за основу цю космологічну теорію і вважають, що темна матерія була створена під час переходу від фази стиснення до поточної фази розширення, яка виникла після Великого вибуху. Про це пише Live Science.

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Астрономи під час спостережень за космосом з'ясували, що приблизно 80% усієї матерії у Всесвіті є темною матерією. Ця загадкова речовина не відбиває, не поглинає і не випромінює світло. Попри те, що темної матерії так багато, вчені досі не з'ясували, з чого вона складається.

Автори нового дослідження припускають, що темна матерія складається з первинних чорних дір, які були створені з коливань щільності матерії під час останньої фази стиснення Всесвіту, незадовго до поточної фази розширення космосу.

Традиційно вважається, що Всесвіт розпочався з точки сингулярності, в якій виник Великий вибух, а за цим послідував короткий період дуже швидкого розширення космосу, відомий як космічна інфляція.

Але є ще одна теорія, відома як космологія несингулярної матерії, що відскакує, згідно з якою наш Всесвіт перед Великим вибухом мав фазу стиснення. Збільшення густини матерії призвело до завершення цієї фази, виник Великий вибух і прискорене розширення космосу, яке триває і зараз.

Традиційно вважається, що Всесвіт почався з точки сингулярності, в якій виник Великий вибух. Але є ще одна теорія, згідно з якою наш Всесвіт перед Великим вибухом мав фазу стиснення Фото: space.com

Згідно з цією теорією, величезний Всесвіт стиснувся до розміру приблизно на 50 порядків меншого, ніж його поточний розмір. У фіналі фази стиснення виникли фотони (частинки світла) та інші елементарні частинки й у такий спосіб стався Великий вибух, що ознаменував початок нашого Всесвіту.

Автори дослідження вважають, що через дуже високу щільність матерії внаслідок коливань щільності виникли маленькі первинні чорні діри, які можуть існувати і зараз. Учені вважають, що ці чорні діри могли створити темну матерію. Тобто ця загадкова речовина складається з первинних чорних дір. Моделювання вчених, за їхніми словами, відповідають поточним спостереженням за космосом, що підтверджує цю гіпотезу.

Водночас потрібно мати більше доказів. Учені вважають, що первинні чорні діри під час свого формування створювали гравітаційні хвилі, тобто пульсації в тканині простору-часу. Ці хвилі зможуть виявити майбутні детектори гравітаційних хвиль. Коли ці хвилі будуть виявлені, то можна буде дізнатися, чи справді первинні чорні діри є темною матерією, кажуть учені.

Як уже писав Фокус, вибух найбільшої ракети у світі Starship створив дірку в атмосфері. Вчені вважають, що вперше була створена діра в іоносфері в результаті вибуху ракети.

Також Фокус писав про те, що вчені розкрили секрет фотоелектричного ефекту, який вперше описав понад 100 років тому Альберт Ейнштейн. Нове відкриття кидає виклик існуючим теоріям.