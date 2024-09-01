Вселенная имела тайную жизнь до Большого взрыва: что выяснили ученые

Исследование предлагает объяснение загадочной темной материи на основании теории о том, что космос начался не с Большого взрыва.

Related video

Одна из теорий космологии предполагает, что Большой взрыв не был началом нашей Вселенной и она может "прыгать" между фазами сжатия и расширения. Если эта теория верна, то она может иметь глубокие последствия для понимания космоса. Авторы исследования, опубликованного в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, взяли за основу данную космологическую теорию и считают, что темная материя была создана во время перехода от фазы сжатия к текущей фазе расширения, которая возникла после Большого взрыва. Об этом пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Астрономы во время наблюдений за космосом выяснили, что примерно 80% всей материи во Вселенной является темной материей. Это загадочное вещество не отражает, не поглощает и не излучает свет. Несмотря на то, что темной материи так много, ученые до сих не выяснили, из чего она состоит.

Авторы нового исследования предполагают, что темная материя состоит из первичных черных дыр, которые были созданы из колебаний плотности материи во время последней фазы сжатия Вселенной, незадолго до текущей фазы расширения космоса.

Традиционно считается, что Вселенная началась с точки сингулярности, в которой возник Большой взрыв, а за эти последовал короткий период очень быстрого расширения космоса, известный как космическая инфляция.

Но есть еще одна теория, известная как космология несингулярной отскакивающей материи, согласно которой наша Вселенная перед Большим взрывом имела фазу сжатия. Увеличение плотности материи привело к завершению этой фазы, возник Большой взрыв и ускоренное расширение космоса, которое продолжается и сейчас.

Традиционно считается, что Вселенная началась с точки сингулярности, в которой возник Большой взрыв. Но есть еще одна теория, согласно которой наша Вселенная перед Большим взрывом имела фазу сжатия Фото: space.com

Согласно этой теории, огромная Вселенная сжалась до размера примерно на 50 порядков меньше, чем ее текущий размер. В финале фазы сжатия возникли фотоны (частицы света) и другие элементарные частицы и таким образом произошел Большой взрыв, ознаменовавший начало нашей Вселенной.

Авторы исследования считают, что из-за очень высокой плотности материи в результате колебаний плотности возникли маленькие первичные черные дыры, которые могут существовать и сейчас. Ученые считают, что эти черные дыры могли создать темную материю. То есть это загадочное вещество состоит из первичных черных дыр. Моделирование ученых, по их словам, соответствуют текущим наблюдениям за космосом, что подтверждает данную гипотезу.

В то же время нужно иметь больше доказательств. Ученые считают, что первичные черные дыры во время своего формирования создавали гравитационные волны, то есть пульсации в ткани пространства-времени. Эти волны смогут обнаружить будущие детекторы гравитационных волн. Когда эти волны будут обнаружены, то можно будет узнать, действительно ли первичные черные дыры являются темной материей, говорят ученые.

Как уже писал Фокус, взрыв самой большой ракеты в мире Starship создал дыру в атмосфере. Ученые считают, что впервые была создана дыра в ионосфере в результате взрыва ракеты.

Также Фокус писал о том, что ученые раскрыли секрет фотоэлектрического эффекта, который впервые описал более 100 лет назад Альберт Эйнштейн. Новое открытие бросает вызов существующим теориям.