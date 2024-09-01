Такого еще не было: взрыв самой большой ракеты в мире Starship создал дыру в атмосфере (видео)

Ученые считают, что впервые была создана дыра в ионосфере в результате взрыва ракеты.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, утверждают, что взрыв самой большой ракеты в мире Starship, созданной компанией SpaceX, привел к временному образованию дыры в верхних слоях атмосферы Земли. Ученые утверждают, что это был первый случай в истории, когда подобная дыра в атмосфере была создана именно взрывом ракеты, пишет Live Science.

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Самая большая ракета в мире сверхтяжелая ракета Starship отправилась во второй испытательный полет в космос в ноябре 2023 года с космодрома компании SpaceX Starbase.

Примерно через 4 минуты после старта первая ступень ракеты отделилась от верхней части ракеты, как и планировалось, но неожиданно взорвалась и не смогла приземлиться обратно, как должна была сделать. Еще через 4 минуты взорвалась и верхняя ступень ракеты на высоте примерно 150 км.

Авторы нового исследования считают, что второй взрыв привел к временному созданию дыры в ионосфере (часть атмосферы Земли, простирает на высоте от 80 до 650 км), где газы ионизируются или лишаются электронов и превращаются в плазму. Дыра существовала примерно 40 минут, но затем исчезла. Ее размер до сих остается неизвестным.

Момент взрыва ракеты можно увидеть начиная с отметки 3:34

По словам ученых, обычно дыры в ионосфере могут быть созданы в результате взаимодействия с ракетным топливом. Химические вещества в топливе, такие как углекислый газ и водяной пар, могут реагировать с ионизированными атомами кислорода, заставляя их временно превращаться обратно в обычные атомы кислорода. Таким образом образуется дыра в плазме ионосферы.

Такие дыры обычно создают ракеты компании SpaceX, когда происходит разделение ступеней или ракеты сбрасывают ненужное топливо. Когда атомы внутри дыр превращаются обратно в плазму, то они выпускают красный свет и таким образом возникает похожее на полярное сияние явление.

Но в ноябре прошлого года был зафиксирован первый случай создания дыры в ионосфере, вызванный именно взрывом ракеты. Ученые считают, что ударная волна от взрыва временно рассеяла свободные электроны внутри ионосферы и лишила плазму ее обычных свойств.

Такие дыры обычно создают ракеты компании SpaceX, когда происходит разделение ступеней или ракеты сбрасывают ненужное топливо Фото: SpaceX

Ученые заявили, что дыры в ионосфере является еще плохо изученными явлениями, а потому их еще нужно лучше изучить, чтобы больше узнать об ионосфере Земли.

Первое испытания ракеты Starship в апреле прошлого года также закончилось взрывом, но тогда дыра в ионосфере не была создана, говорят ученые. Скорее всего это произошло из-за того, чтобы взрыв произошел на меньшей высоте, и ударная волна не достигла ионосферы.

Во время третьего испытательного полета космический корабль Starship, который является частью ракеты SpaceX все же впервые вышел на орбиту, но затем упал где-то в Индийском океане, как уже писал Фокус.

Напоминаем, что ученые представили новую гипотезу о темной материи, согласно которой это загадочное вещество может скрываться в ядрах странных объектов в космосе. Ученые считают, что загадочное вещество, которого больше всего во Вселенной, находится глубоко внутри неудавшихся звезд, как уже писал Фокус.