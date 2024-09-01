Такого ще не було: вибух найбільшої ракети у світі Starship створив дірку в атмосфері (відео)

Вчені вважають, що вперше було створено дірку в іоносфері внаслідок вибуху ракети.

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Автори дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, стверджують, що вибух найбільшої ракети у світі Starship, створеної компанією SpaceX, призвів до тимчасового утворення дірки у верхніх шарах атмосфери Землі. Вчені стверджують, що це був перший випадок в історії, коли подібна діра в атмосфері була створена саме вибухом ракети, пише Live Science.

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Найбільша ракета у світі надважка ракета Starship вирушила у другий випробувальний політ у космос у листопаді 2023 року з космодрому компанії SpaceX Starbase.

Приблизно через 4 хвилини після старту перший ступінь ракети відокремився від верхньої частини ракети, як і планувалося, але несподівано вибухнув і не зміг приземлитися назад, як мав би зробити. Ще через 4 хвилини вибухнув і верхній ступінь ракети на висоті приблизно 150 км.

Автори нового дослідження вважають, що другий вибух призвів до тимчасового створення діри в іоносфері (частина атмосфери Землі, що простягається на висоті від 80 до 650 км), де гази іонізуються або позбавляються електронів і перетворюються на плазму. Діра існувала приблизно 40 хвилин, але потім зникла. Її розмір досі залишається невідомим.

Момент вибуху ракети можна побачити починаючи з позначки 3:34

За словами вчених, зазвичай дірки в іоносфері можуть бути створені внаслідок взаємодії з ракетним паливом. Хімічні речовини в паливі, такі як вуглекислий газ і водяна пара, можуть реагувати з іонізованими атомами кисню, змушуючи їх тимчасово перетворюватися назад у звичайні атоми кисню. Таким чином утворюється діра в плазмі іоносфери.

Такі діри зазвичай створюють ракети компанії SpaceX, коли відбувається поділ ступенів або ракети скидають непотрібне паливо. Коли атоми всередині дірок перетворюються назад на плазму, то вони випускають червоне світло і таким чином виникає схоже на полярне сяйво явище.

Але в листопаді минулого року було зафіксовано перший випадок створення дірки в іоносфері, спричинений саме вибухом ракети. Вчені вважають, що ударна хвиля від вибуху тимчасово розсіяла вільні електрони всередині іоносфери і позбавила плазму її звичайних властивостей.

Такі дірки зазвичай створюють ракети компанії SpaceX, коли відбувається поділ ступенів або ракети скидають непотрібне паливо Фото: Starship

Вчені заявили, що дірки в іоносфері є ще погано вивченими явищами, а тому їх ще потрібно краще вивчити, щоб більше дізнатися про іоносферу Землі.

Перше випробування ракети Starship у квітні минулого року також закінчилося вибухом, але тоді дірку в іоносфері не було створено, кажуть учені. Найімовірніше, це сталося через те, щоб вибух стався на меншій висоті, і ударна хвиля не досягла іоносфери.

Під час третього випробувального польоту космічний корабель Starship, який є частиною ракети SpaceX, все ж таки вперше вийшов на орбіту, але потім впав десь в Індійському океані, як уже писав Фокус.

Нагадуємо, що вчені представили нову гіпотезу про темну матерію, згідно з якою ця загадкова речовина може ховатися в ядрах дивних об'єктів у космосі. Вчені вважають, що загадкова речовина, якої найбільше у Всесвіті, знаходиться глибоко всередині невдалих зірок, як уже писав Фокус.