Ніщо у Всесвіті не стоїть на місці: вчені розповіли, чому все в космосі завжди рухається

Щойно виник Всесвіт, усі об'єкти в космосі почали свій рух, який не припиняється. І для цього є причина.

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Немає жодного об'єкта в космосі, який би не рухався. Земля обертається навколо Сонця, Сонце обертається навколо центру Чумацького Шляху і навіть наша галактика, як і інші, перебувають у русі. Чому ж усе в космосі постійно рухається? Про це пише Live Science.

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За словами американського астрофізика Едварда Гомеса, причина постійного руху всього у Всесвіті криється в тому, як його було створено. Наразі астрофізики вважають, що весь космос було створено внаслідок Великого вибуху. Тобто відбулося надзвичайно швидке розширення матерії з однієї надзвичайно щільної точки. У підсумку були створені всі відомі нам об'єкти у Всесвіті.

За словами астрофізика Керол Крістіан з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, США, на самому початку виникав рух, і надалі він став основою всього Всесвіту.

Тож, за словами вчених, однією з причин постійного руху об'єктів у космосі є постійне розширення Всесвіту. Але це розширення впливає тільки на дуже великі масштаби космосу. Не обов'язково дуже далекі галактики рухаються в просторі, просто простір між об'єктами стає більшим.

Однією з причин постійного руху об'єктів у космосі є постійне розширення Всесвіту Фото: space.com

Але в менших масштабах об'єктами в космосі керує інший рух — обертання. Немає нічого у Всесвіті, щоб не оберталося. За словами Крістіан, обертання відбувається через момент імпульсу. Це величина, яка описує кількість обертального руху і залежить від того, скільки обертається маси, як вона розподілена і яку кутову швидкість має обертання.

Коли два об'єкти в космосі рухаються близько один до одного, вони притягуються взаємною гравітацією. Якщо ці об'єкти не стикаються або не відлітають один від одного, то вони обертаються навколо один одного. Це явище впливає на рух від найдрібніших частинок до найбільших галактик.

Планети в Сонячній системі обертаються навколо Сонця, тому що Сонячна система була створена у вигляді обертової маси з газу і пилу. Ця маса в підсумку перетворилася на нашу зірку і всі планети. Момент імпульсу гарантував, що вона ніколи не перестане обертатися, кажуть учені.

Але ефект обертання галактик відбувається інакше, ніж можна очікувати. За словами Гомеса, зірки далі від центру галактик обертаються повільніше, ніж ті, що в центрі. Це одна з ознак того, що існує додаткова маса у вигляді темної матерії, яку не можна побачити. Просто темна матерія не взаємодіє зі світлом.

Зірки далі від центру галактик обертаються повільніше, ніж ті, що в центрі. Це одна з ознак того, що існує додаткова маса у вигляді темної матерії, яку не можна побачити Фото: EarthSky

Водночас темна матерія має масу і взаємодіє з іншими об'єктами, які мають масу, за допомогою гравітації. Темна матерія також відчуває момент імпульсу. Це ще одна причина, через яку все в космосі рухається, кажуть астрофізики.

За словами вчених, рух є фундаментальним компонентом Всесвіту. Він показує, що Всесвіт є живим, не в сенсі, що в нього є свідомість, а в сенсі, що в нього відбуваються хімічні та фізичні реакції, і це потребує енергії. А найосновнішою формою енергії є рух.

Як уже писав Фокус, учені вважають, що Всесвіт мав таємне життя до Великого вибуху. Нове дослідження пропонує пояснення загадкової темної матерії на підставі теорії про те, що космос почався не з Великого вибуху.

Також Фокус писав про те, що згідно зі ще одним дослідженням, коли вибухнула величезна ракета Starship компанії SpaceX під час випробувального польоту, виникла діра у верхніх шарах атмосфери Землі.