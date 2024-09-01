Ничто во Вселенной не стоит на месте: ученые рассказали, почему все в космосе всегда движется

Как только возникла Вселенная, все объекты в космосе начали свое движение, которое не прекращается. И для этого есть причина.

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Нет ни одного объекта в космосе, который бы не двигался. Земля вращается вокруг Солнца, Солнце вращается вокруг центра Млечного Пути и даже наша галактика, как и другие находятся в движении. Почему же все в космосе постоянно двигается? Об этом пишет Live Science.

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По словам американского астрофизика Эдварда Гомеса, причина постоянного движения всего во Вселенной кроется в том, как она была создана. Сейчас астрофизики считают, что весь космос был создан в результате Большого взрыва. То есть произошло чрезвычайно быстрое расширение материи из одной чрезвычайно плотной точки. В итоге были созданы все известные нам объекты во Вселенной.

По словам астрофизика Кэрол Кристиан из Института исследований космоса с помощью космического телескопа, США, в самом начале возникало движение и в дальнейшем оно стало основой всей Вселенной.

Поэтому, по словам ученых, одной из причин постоянного движения объектов в космосе является постоянное расширение Вселенной. Но это расширение влияет только на очень большие масштабы космоса. Не обязательно очень далекие галактики движутся в пространстве, просто пространство между объектами становится больше.

Одной из причин постоянного движения объектов в космосе является постоянное расширение Вселенной Фото: space.com

Но в меньших масштабах объектами в космосе управляет другое движение – вращение. Нет ничего во Вселенной, чтобы не вращалось. По словам Кристиан, вращение происходит из-за момента импульса. Это величина, которая описывает количество вращательного движения и зависит от того, сколько вращается массы, как она распределена и какую угловую скорость имеет вращение.

Когда два объекта в космосе движутся близко друг к другу, они притягиваются взаимной гравитацией. Ели эти объекты не сталкиваются или не улетают друг от друга, то они вращаются вокруг друг друга. Это явление влияет на движение от самых мелких частиц до самых больших галактик.

Планеты в Солнечной системе вращаются вокруг Солнца, потому что Солнечная система была создана в виде вращающейся массы из газа и пыли. Эта масса в итоге превратилась в нашу звезду и все планеты. Момент импульса гарантировал, что она никогда не перестанет вращаться, говорят ученые.

Но эффект вращения галактик происходит иначе, чем можно ожидать. По словам Гомеса, звезды дальше от центра галактик вращаются медленнее, чем те, что в центре. Это один из признаков того, что существует дополнительная масса в виде темной материи, которую нельзя увидеть. Просто темная материя не взаимодействует со светом.

Звезды дальше от центра галактик вращаются медленнее, чем те, что в центре. Это один из признаков того, что существует дополнительная масса в виде темной материи, которую нельзя увидеть Фото: EarthSky

В то же время у темной материи есть масса и она взаимодействует с другими объектами, которые имеют массу, с помощью гравитации. Темная материя также испытывает момент импульса. Это еще одна причина, по которой все в космосе движется, говорят астрофизики.

По словам ученых, движение является фундаментальным компонентом Вселенной. Оно показывает, что что Вселенная является живой, не в смысле, что у нее есть сознание, а в смысле, что у нее происходят химические и физические реакции, и это требует энергии. А самой основной формой энергии является движение.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что Вселенная имела тайную жизнь до Большого взрыва. Новое исследование предлагает объяснение загадочной темной материи на основании теории о том, что космос начался не с Большого взрыва.

Также Фокус писал о том, что согласно еще одному исследованию, когда взорвалась огромная ракета Starship компании SpaceX во время испытательного полета, возникла дыра в верхних слоях атмосферы Земли.