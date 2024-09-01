Где находится центр нашей Вселенной: ответ может очень удивить

Для правильной визуализации пространства людям часто требуется центральная точка. Но есть ли центр у нашей Вселенной? В некотором смысле да, но с этим понятием не все так просто.

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Когда люди пытаются представить себе пространство, им часто для этого нужен центр, чтобы иметь правильную визуализацию. Но наш мозг не способен представить безграничную Вселенную, которая к тому же постоянно увеличивается в размерах. С другой стороны, у Вселенной, казалось бы, должен быть центр, ведь, например он есть у Земли и у многих других объектов. Но с этим понятием не все так просто, как может показаться, пишет IFLScience.

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Многие тысячелетия люди считали, что наша планета является центром Вселенной, хотя и понимание Вселенной было совсем другим. Астроном Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Но людям для визуализации пространства все равно требовался центр и им стало Солнце. Затем астрономы выяснили, что Солнце на самом деле входит в состав миллиардов звезд, из которых состоит Млечный Путь. Только в начале 20 века ученые выяснили, что наша галактика не одинока, а существует очень много других галактик.

В конце 20-х годов прошлого века астрономы выяснили, что на самом деле Вселенная не стоит на месте, а находится в движении. То есть все галактики удаляются от нас и таким образом космос расширяется. Если галактики во всех направлениях удаляются от нас, то может означать, что все же Земля является центром Вселенной. Но, конечно же это не так. Если бы вы находились в другом месте космоса, то пространство также бы расширялось от вас во всех направлениях с этой точки наблюдения.

Поэтому космологи уверены, что на самом деле у Вселенной, которая расширяется и не имеет края, нет единого центра, как, например, у Земли. Исходя из этого центр Вселенной находится везде.

Космологи уверены, что на самом деле у Вселенной, которая расширяется и не имеет края, нет единого центра, как, например, у Земли. Исходя из этого центр Вселенной находится везде Фото: Futurism

С другой стороны, ведь можно считать центром Вселенной точку с чрезвычайной плотностью, где возник Большой взрыв и таким образом был создан весь космос. Но как сейчас считают астрофизики, Большой взрыв произошел везде. То есть это не была точка в пространстве, это была точка во времени. И данное событие, как считается произошло 13,8 млрд лет назад.

Не стоит забывать о том, что мы не можем увидеть всю Вселенную, ведь большая ее часть скрыта от наблюдений. Астрономы могут увидеть только свет, который летел к нам максимум 13,8 млрд лет с момента Большого взрыва. Но космос расширяется очень быстро, а потому считается, что радиус Вселенной (центром можно считать любую точку в пространстве) составляет примерно 45 млрд лет.

Итак, в итоге получается, что где бы ни находился наблюдатель за Вселенной, с его точки зрения это и будет ее центр. Но важно помнить, что как такового центра Вселенной не существует, ведь она не имеет четко отграниченной формы и находится в вечном процессе увеличения размера. Человеческому мозгу сложно принять этот факт, как и то, что космос является бескрайним.

Как уже писал Фокус, ничто во Вселенной не стоит на месте, и ученые рассказали, почему все в космосе всегда движется. Как только возникла Вселенная, все объекты в космосе начали свое движение, которое не прекращается. И для этого есть причина.

Также Фокус писал о том, что новая гипотеза ученых объясняет природу таинственной темной материи, которая составляет 80% всей материи во Вселенной. Ученые считают, что начало Вселенной был не Большой взрыв, а темна материя была создана до этого.