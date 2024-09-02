Відстань 12,8 млрд св. років: астрономи побачили створення найяскравішого об'єкта у Всесвіті (фото)

Учені виявили дві галактики в ранньому Всесвіті, які перебувають у процесі злиття. Воно призведе до створення надяскравої галактики-монстра.

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Астрономи знайшли пару найдавніших галактик із квазарами в центрі, які існували, коли Всесвіту було менше 1 млрд років. Світло від цих галактик летіло до нас 12,8 млрд років, а тому вчені змогли побачити їхні особливості саме в той час. Найголовніше, що ці галактики перебувають у процесі злиття, що призведе до створення гігантської галактики з одним із найяскравіших об'єктів у Всесвіті всередині. Результати дослідження опубліковані в The Astrophysical Journal, пише Phys.

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Деякі надмасивні чорні діри, які знаходяться в центрах більшості галактик, створюють одні з найяскравіших об'єктів у космосі — квазари. Часто галактики, в яких знаходяться ці об'єкти, називають також квазарами. Річ у тім, що ці об'єкти випромінюють так багато світла, що все інше світло галактики, створюване зірками, просто не можна побачити.

Квазари створюються, коли чорна діра поглинає дуже багато матерії з величезною швидкістю. Матерія, що падає в чорну діру, і створює випромінювання, адже відомо, що самі чорні діри не випромінюють світло. Вони його навіть не випускають, якщо частинки світла потрапляють всередину чорної діри.

Наразі, згідно з переважною теорією, вважається, що, коли дві багаті на газ галактики зливаються та поступово створюють одну гігантську галактику, їхній взаємний гравітаційний вплив змушує газ падати в надмасивну чорну діру в одній чи обох галактиках, що спричиняє активність квазарів.

Щоб перевірити цю теорію, астрономи використали радіотелескоп ALMA для вивчення найдавнішої відомої пари галактик із квазарами, які перебувають у процесі злиття. Ці галактики вчені виявили за допомогою телескопа Subaru і світло від них летіло до Землі 12,8 млрд років. Тобто вони знаходяться на відстані 12,8 млрд світлових років і існували, коли Всесвіту було менше 1 млрд років.

Астрономи створили зображення процесу злиття двох стародавніх галактик з яскравими квазами в центрі Фото: phys.org

За словами вчених, дані спостереження показали, що дві галактики ще не настільки яскраві, а це означає, що квазари перебувають на ранніх стадіях еволюції. При цьому з'ясувалося, що дві галактики з'єднує своєрідний міст із газу і пилу, що ще раз доводить існування процесу злиття.

Учені також змогли виміряти кількість газу, який необхідний для створення нових зірок. Виявилося, що у двох галактиках газу дуже багато. Астрономи дійшли висновку, що з часом унаслідок подальшого злиття зросте не тільки активність квазарів, а й виникне великий сплеск утворення нових зірок у галактиках.

Після того, як виникне гігантська галактика, у центрі якої утвориться величезна чорна діра, що створює дуже яскравий квазар, то з'явиться надяскравий об'єкт у ранньому Всесвіті, відомий як галактика-монстр, вважають учені. Але це може статися через сотні тисяч або навіть мільйони років з точки зору епохи, в якій були відображені галактики. Це означає, що найімовірніше, злиття відбулося і дуже яскравий об'єкт виник, але про це зможуть дізнатися тільки астрономи дуже далекого майбутнього.

Як уже писав Фокус, фізики створили новий спосіб передачі інформації. Квантово заплутані частинки світла можуть передавати голографічні зображення, які можна вибірково стирати.

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