Получен удивительный снимок кометы 13P/Ольберса: летит к галактике Черный глаз (фото)

На самом деле два астрономических объекта разделяют миллионы световых лет, но американскому астрофотографу удалось запечатлеть их вместе на одном снимке.

Related video

Астрофотограф Грег Мейер с помощью специального оборудования для съемки астрономических объектов смог в течение часа сделать потрясающую фотографию кометы 13P/Ольберса вместе с галактикой Черный глаз, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Грег Мейер, астрофотограф из США, с помощью телескопа и камеры, в конце августа провел целую ночь, наблюдая за ночным небом. Он хотел запечатлеть удаляющуюся от Земли комету 13P/Ольберса. В результате в течение часа ему далось сделать серию снимков, которые он объединил в одну потрясающую фотографию.

Комета 13P/Ольберса (справа) и галактика Черный глаз или М64 Фото: space.com

На этом изображении видна сама комета, которая сейчас летит к внешней части Солнечной системы после того, как 20 июля она приблизилась на максимально близкое расстояние к Земле впервые за 70 лет. Тогда комета находилась на расстоянии 283 млн км от нашей планеты. В следующий раз такое же сближение произойдет только в 2094 году. Сейчас комету 13P/Ольберса все еще можно увидеть с помощью телескопа, но совсем скоро она будет уже не видна.

Комета получила свое название в честь астронома Генриха Ольберса, который открыл ее в 1815 году. Она является короткопериодической, а такими называют кометы, орбитальный период движения которых вокруг Солнца составляет менее 200 лет.

Отдельный снимок кометы 13P/Ольберса Фото: space.com

Но астрофотографу кроме кометы также удалось запечатлеть на одном снимке странную галактику под названием М64 с прозвищем Черный глаз. Судя по снимку может показаться, что комета летит к этой галактике, но на самом деле это конечно же не так.

Спиральная галактика М64 находится на расстоянии 17 млн световых лет от нас. На снимке галактики можно увидеть темную полосу пыли, которая находится на одной стороне яркого ядра галактики. Именно эта особенность дала ей название Черный Глаз.

Отдельный снимок галактики Черный глаз Фото: space.com

У М64 происходит странное внутренне движение. Дело в том, что газ и звезды во внешних регионах галактики вращаются в противоположном направлении, чем газ и звезды во внутренних регионах. Ученые считают, что эта странность является результатом того, что более миллиарда лет назад галактика M64 слилась с другой галактикой.

Как уже писал Фокус, физики впервые наблюдали явление, при котором плазма может менять магнитные поля. Плазма, четвертое состояние материи, хранит еще много не раскрытых секретов. В частности, это касается ее взаимодействия с магнитными полями.

Также Фокус писал о том, что для спасения астронавтов, застрявших на МКС, NASA пришлось не пустить в космос двух астронавтов. NASA пришлось сократить экипаж космического корабля Crew Dragon компании SpaceX, чтобы мог вернуться домой экипаж аварийного корабля Starliner.