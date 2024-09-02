Отримано дивовижний знімок комети 13P/Ольберса: летить до галактики Чорне око (фото)

Насправді два астрономічні об'єкти розділяють мільйони світлових років, але американському астрофотографу вдалося зафіксувати їх разом на одному знімку.

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Астрофотограф Грег Мейєр за допомогою спеціального обладнання для зйомки астрономічних об'єктів зміг протягом години зробити приголомшливу фотографію комети 13P/Ольберса разом із галактикою Чорне око, пише Space.

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Грег Мейєр, астрофотограф зі США, за допомогою телескопа і камери, наприкінці серпня провів цілу ніч, спостерігаючи за нічним небом. Він хотів сфотографувати комету 13P/Ольберса, що віддаляється від Землі. У результаті протягом години йому вдалося зробити серію знімків, які він об'єднав в одну приголомшливу фотографію.

Комета 13P/Ольберса (праворуч) і галактика Чорне око або М64 Фото: space.com

На цьому зображенні видно саму комету, яка зараз летить до зовнішньої частини Сонячної системи після того, як 20 липня вона наблизилася на максимально близьку відстань до Землі вперше за 70 років. Тоді комета перебувала на відстані 283 млн км від нашої планети. Наступного разу таке ж зближення відбудеться тільки 2094 року. Зараз комету 13P/Ольберса все ще можна побачити за допомогою телескопа, але зовсім скоро її буде вже не видно.

Комета отримала свою назву на честь астронома Генріха Ольберса, який відкрив її 1815 року. Вона є короткоперіодичною, а такими називають комети, орбітальний період руху яких навколо Сонця становить менше 200 років.

Окремий знімок комети 13P/Ольберса Фото: space.com

Але астрофотографу крім комети також вдалося сфотографувати на одному знімку дивну галактику під назвою М64 на прізвисько Чорне око. Судячи зі знімка може здатися, що комета летить до цієї галактики, але насправді це, звісно ж, не так.

Спіральна галактика М64 розташована на відстані 17 млн світлових років від нас. На знімку галактики можна побачити темну смугу пилу, що знаходиться на одній стороні яскравого ядра галактики. Саме ця особливість дала їй назву Чорне Око.

Окремий знімок галактики Чорне око Фото: space.com

У М64 відбувається дивний внутрішній рух. Річ у тім, що газ і зірки в зовнішніх регіонах галактики обертаються в протилежному напрямку, ніж газ і зірки у внутрішніх регіонах. Вчені вважають, що ця дивність є результатом того, що понад мільярд років тому галактика M64 злилася з іншою галактикою.

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